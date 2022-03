Hannover

Wer früh bucht, spart: Mit Beginn der Sommersaison, die am Sonnabend, 19. März, startet, führt der Zoo Hannover ein Frühbucherrabatt-System ein, mit dem sich bis zu 25 Prozent zur jeweiligen Tageskarte sparen lässt. Von den sogenannten „Early Birds“-Tickets gibt es pro Tag jedoch nur eine limitierte Anzahl. Wer Wochen im voraus bucht – etwa für einen Familienbesuch – kann allerdings kräftig sparen: Der Preisunterschied für eine vierköpfige Familie kann über 30 Euro und mehr ausmachen. Ist das Spar Kontingent erschöpft, gibt es noch das „Clever-Ticket“, allerdings weniger stark rabattiert, aber immer noch günstiger als eine herkömmliche Tageskarte.

Der Preis für das „Early Bird“-Spar-Ticket ist abhängig von insgesamt vier Parametern: von der Nachfrage, vom Wetter, vom Wochentag und von den Ferien. „Wir wollen mit diesem System den Zoo für Besucher attraktiv machen, die mal so vorbeikommen wollen, bisher aber gesagt haben, der Eintritt ist ihnen zu teuer“, sagt Zoo-Chef Andreas Casdorff. Nach seinen Angaben ist der Zoo Hannover die erste Einrichtung ihrer Art mit einem Rabatt-Eintrittssystem in Deutschland.

Zoo kann Personaleinsatz besser planen

Die verschiedenen Preis-Tickets findet der Kunde auf der Internetseite des Zoos, nachdem er seine Kartenwünsche eingegeben hat, kann er anhand einer Monatsübersicht sofort sehen, wie die aktuellen Preise stehen. Für den 21. April etwa ist der Unterschied zu einem herkömmlichen Ticket enorm: Eine vierköpfige Familie zahlt an diesen Tag aktuell 56 Euro beim Kauf von „Early Bird“-Tickets. Im Vergleich zur Tageskarte spart die Familie zurzeit knapp 30 Euro – 86,80 Euro kostet der reguläre Eintrittspreis.

Dem Zoo gehe es nicht darum, Karten zu verschleudern, betont Andreas Casdorff, sondern darum, insgesamt mehr Besucher auf die Anlage zu bekommen – gerade an traditionell besucherschwachen Tagen wie dem Montag oder an verregneten Tagen. „Auf der anderen Seite können wir so den Personaleinsatz besser planen und die Mitarbeiterzahl dem Besucherstrom anpassen – Tage und Wochen im voraus. „Warteschlangen bei der Gastronomie können wir so etwa vermeiden.“ Weiterer Kundenservice: Wer Wochen im voraus gebucht hat, dann aber feststellt, an diesem Tag verhindert zu sein, kann umbuchen – für eine Gebühr von einem Euro pro Ticket.

Software reagiert auf das Buchungsverhalten

Die Idee mit den dynamisierten Eintrittspreisen hat der Zoo schon länger, aber ausgerechnet die Corona-Pandemie hat das Projekt beschleunigt. „Seit Corona haben wir 95 Prozent Online-Verkäufe, die Krise haben wir als Chance genutzt“, so Casdorff. Weil es aktuell fast ausnahmslos Online-Buchungen gebe, habe man nun das Online-Rabattsystem einführen können.

Neueste Attraktion: Das noch namenlose Zebrajunge ist Anfang März im Zoo Hannover zur Welt gekommen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Zoo nutzt dabei eine Software aus den Niederlanden, die nach einem Algorithmus die „Early Bird“-Preise und die „Flex Tickets“ täglich neu berechnet. „Das Wetter ist aktuell der größte Einflussfaktor, die Faktoren können wir aber jederzeit ändern. Das Thema ist noch flexibel, und wir lernen noch“, sagt Sebastian Bär, beim Zoo zuständig für die digitale Entwicklung. Welche Parameter neu hinzukommen oder verschoben werden, hänge vom künftigen Buchungsverhalten ab. Das Besondere: „Die Software reagiert selbstständig auf das Buchungsverhalten und passt den Preisalgorithmus an“, so Sebastian Bär. Der Zoo gebe nur den groben Rahmen vor, innerhalb dessen sich die Preise aktuell bewegen.

Rabatt-Aktion bietet der Zoo bis zum Ende der Sommersaison an

Mit seinem Preissystem lehnt sich der Zoo an vorhandene Rabattsysteme an, konkretes Vorbild beim Frühbucher-System ist die Bahn. Auch dort gilt: Wer früh bucht und sich auf einen konkrete Zug-Verbindung festlegt, bekommt den Super-Spar-Preis. „Wir passen dieses System dann dynamisch auch innerhalb der Woche an“, berichtet Andreas Casdorff. So zeichnet sich aktuell bereits ab, dass der Gründonnerstag besser gebucht ist als beispielsweise der Karfreitag – dessen Eintrittspreise deshalb über dem vom Donnerstag liegen. Aber immer noch deutlich unter dem Preis eines normalen Tagestickets.

Das dynamische Preissystem gilt für die gesamte Sommersaison bis Ende Oktober. „Das ist fair. Denn jeder Zoo-Besucher hat die Möglichkeit, an günstige Eintrittskarten zu kommen“, sagt Sebastian Bär.

Den Zoo Hannover besuchen jedes Jahr rund eine Million Besucher. In den beiden Pandemie-Jahren waren es weniger. Aktuell gibt es keine Besucherbeschränkungen mehr.

Von Andreas Voigt