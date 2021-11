Hannover

„Bei der Taufe waren wir noch ziemlich allein“, erinnert sich Zoochef Andreas Casdorff. „Das waren schwierige Zeiten.“ Damals war auch der Zoo Hannover vom Lockdown betroffen, und die Zoobesucher konnten das allmähliche Heranwachsen des Eisbärenbabys nur im Internet verfolgen. Nun ist Nana zwei Jahre alt geworden. Aus dem bei der Geburt 500 Gramm wiegenden Würmchen ist ein 200-Kilo-Koloss geworden, fast schon so groß wie die Mutter. Und am Dienstag wurde das ausgiebig in der Yukon Bay gefeiert.

Zum Geburtstag gab es gleich zwei Geschenke: Eine eisige „2“, aus mit Wasser verdünntem Heidelbeersaft gefroren, und eine hohle Plastiktonne als Spielzeug. Doch zuerst war die Eistorte fällig. Zunächst wurde sie von Nana und Mutter Milana etwas argwöhnisch beschnuppert. 40 Kilogramm schwer ruhte die „2“ auf einem kleinen Schneeberg, schließlich sollte sie keinem der Eisbären auf die Füße fallen. „Den Schnee haben wir vom Eisstadion bekommen“, berichtet Zoosprecherin Yvonne Riedelt. Ein Akt bärenstarker Nachbarschaftshilfe.

Zoo Hannover: Nana (Eisbärin) wird 2 Jahre alt Quelle: Florian Petrow

Lebertran lockt Mutter und Tochter an

Interessanter aber waren zunächst die darum herum drapierten Tannenzweige. Die hatten Mitarbeiter zuvor ausgiebig mit leckerem Lebertran beträufelt. Doch kaum war der aufgeleckt, machten sich beide Tiere erst über den Schneeberg, dann über die rosafarbene „2“ her. Die hielt dem Ansturm nicht allzu lange stand. Doch es gab ja noch eine weitere Überraschung.

Gemeinsam mit GVH-Geschäftsführer Ulf-Birger Franz und Üstra-Vorstand Elke van Zadel wuchtete Zoochef Casdorff die blaue Tonne über den Zaun ins Wasser der Yukon Bay. Doch statt des Geburtstagskindes stürzte sich Mama Malina sofort darauf. Nana ist der schwimmende Gegenstand zunächst etwas unheimlich. „Das nervt sie selbst“, sagte Tierpflegerin Stefanie Leitner. „Sie will ja, aber traut sich nicht.“ Es dauerte etwa eine halbe Stunde und eine Reihe vergeblicher Tonnenzerstörungsversuche Milanas, bis auch Nana ihre Hemmschwelle überwand – und endlich ihren Spaß damit hatte.

Geschenkeklau: Statt Nana spielt Mutter Milana ausgiebig mit der blauen Tonne. Quelle: Florian Petrow

Die GVH hatte die Patenschaft für Nana übernommen, weshalb auch Ulf-Birger Franz, Regionsdezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung, als GVH-Chef zur Feier erschienen war. „In den letzten zwei Jahren sind die Bedingungen für Eisbären in der freien Natur nicht besser geworden“, sagte er. „Mit der Patenschaft für Nana hat der GVH damals das richtige Zeichen gesetzt, und seitdem Einiges in Richtung Verkehrswende und damit für den Klimaschutz in der Region bewegt.“

Spitzname „Gärtnerschreck“

Das ist für die Eisbären der Welt zwar von Bedeutung, Nana und Milana aber eher schnuppe. Sie tollten weiter mit ihrem neuen Spielzeug, versuchten, die Tonne unterzutauchen, die aber immer wieder an die Oberfläche kommt. Eine Art Stehaufmännchen auf eisbärisch. „Nana ist schon von Anfang verspielt und frech gewesen“, berichtete Leitner. „Sie hat einen natürlichen Zerstörungsdrang. Sie zerlegt gerne ihr Spielzeug.“ Das hat ihr den Spitznamen „Gärtnerschreck“ eingebracht. Kein Strauch und keine Grassode in der Anlage ist vor ihr sicher.

Wie lange sich Hannovers Zoobesucher noch an der ungestümen jungen Dame erfreuen können, ist ungewiss. In freier Wildbahn werden die Jungtiere von ihren Müttern im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren vertrieben und müssen dann auf eigenen Füßen stehen. Derzeit gebe es zwar noch keine Anzeichen dafür, dass Milana diesen Abnabelungsprozess vorantreibe, aber der Punkt werde kommen, so Zoo-Kurator Fabian Krause. Ein dritter Geburtstag in Hannover scheint so eher unwahrscheinlich. Wenn es so weit ist, wird über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm entschieden, in welchen Zoo Nana ziehen wird.

