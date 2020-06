Zoo Hannover baut neue Arena

Hannover

In den Zeiten der Krise stehen die Regionspolitiker geschlossen hinter dem Zoo Hannover. So beschloss der Ausschuss für Naherholung am Donnerstag die Freigabe von Mitteln für eine neue Zoo-Landschaft. Das „Zoologicum“ wird im Herbst 2021 fertig sein. „Wir lassen den Zoo nicht allein“, erklärte Christoph Loskant ( CDU).

„Es handelt sich um den Neubau der Show-Arena“, erklärt Zoo-Chef Andreas Casdorff. Auf dem Gelände des alten Streichelzoos werden Tigerpythons, Aras oder Frettchen ihre Geschicklichkeit beweisen. Das Neue am „Zoologicum“ wird sein, dass die Tiere in der Arena auch außerhalb der Vorführzeiten sichtbar sein werden. Die neue Arena ist Bestandteil des „Masterplants 25+“. Dieses Projekt war bislang nur Insidern bekannt.

Corona trifft vor allem die Zoo-Gastronomie

Die alte Arena sei in die Jahre gekommen und es gebe bald keine baurechtliche Genehmigung mehr für sie, erklärte Casdorff den notwendigen Neubau. Die Kosten liegen bei rund 2,9 Millionen Euro. Etwa ein halbes Jahr dauere es, bis sich die Tiere an die neue Umgebung gewöhnt haben. Also werde die öffentlichen Vorführungen im Frühjahr 2022 beginnen.

Die Corona-Krise trifft auch den Zoo schwer. Derzeit finden nur maximal 3500 Besucher den Weg in den Tiergarten. „Die Gastronomie bereitet mir derzeit die größten Sorgen“, sagte Casdorff im Ausschuss. Wegen der Abstandsregeln seikaum ein normaler Betrieb möglich. Umso schmerzlicher ist das, weil mit der Geburt des Eisbärbabys „Nana“ viele Besucher zu erwarten gewesen wären.

An Midsommer bis 23 Uhr geöffnet

Der Zoo-Chef geht derzeit von 5,9 Millionen Euro Einnahmeverlusten in der Zoo GmbH und in der Zoo Service GmbH aus. Aus diesem Grund hat der Ausschuss am Donnerstag für eine 4,5 Millionen-Euro-Spritze gestimmt. Fabian Peters (Grüne) meinte aber: „Wenn die Region kein Geld mehr haben sollte, braucht der Zoo einen Plan B.“ Er meinte, dass dann Investitionen aufgeschoben werden müssten.

Um das Defizit in diesem Jahr möglichst klein zu halten, kündigte Casdorff zusätzliche Angebote an. „Wir werden den gesamten Sommer bis 19 Uhr geöffnet haben.“ Und an Midsommer (21. Juni) werde der Zoo bis 23 Uhr Besucher empfangen. Am 16. Juli und 25. August werden die Pforten des Tierparks bis 21 Uhr offen stehen.

Von Thomas Nagel