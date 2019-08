Hannover soll vorangehen in Sachen E-Sport: Der grüne OB-Kandidat Belit Onay will die Videospiel-Wettkämpfe fördern und stärker in den traditionellen Vereinssport integrieren. Ihm schwebt ein eSport-Center vor, das sowohl Profis als auch Amateure nutzen können. Der Stadtsportbund hält wenig von den Plänen.