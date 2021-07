Zoo Hannover: Weiter Streit um die Elefanten

Hannover

Die Pläne des Zoos, die Zucht von Elefanten aufzugeben, und nur noch Elefantenbullen zu halten, stößt in Teilen der Regionsversammlung auf Ablehnung. „Der Zoo-Geschäftsführer hat für diese Pläne kein Mandat“, sagte Christoph-Justus Loskant (CDU) am Dienstag in der Sitzung des Gremiums. Der von der Region beschlossene Masterplan für den Zoo sehe die Elefantenzucht vor und nicht nur die Haltung von Bullen. Deshalb habe Zoo-Chef Andreas M. Casdorff kein Mandat, ein Ende der Elefantenzucht anzukündigen. Loskant sitzt im Aufsichtsrat des Zoos.

Laufhalle für den Winter

Ab dem Jahr 2024 will der Zoo nur noch Bullen halten: einen Altbullen und vier bis fünf Jungbullen. Für die Elefanten sind bereits der Bullenstall und die Außenanlagen neu gebaut worden. Hinzu kommt bis 2024 noch eine sogenannte Laufhalle, damit sich die Elefanten auch im Winter besser bewegen können. Die Anlage wird nun anders aussehen als bisher vorgesehen, weil dort auch Orang-Utans und Gibbons sowie die derzeit in einem eigenen Gehege im Dschungelpalast untergebrachten Hulmans gemeinsam gehalten werden sollen. Die Laufhalle kostet knapp 17,7 Millionen Euro, von denen die Region als Eigner des Tierparks 16,8 Millionen Euro in Form eines Investitionszuschusses trägt.

Mit seinen Plänen habe Castorff den Aufsichtsrat umgangen, kritisierte CDU-Politiker Loskant. „Der Masterplan gilt weiter“, betonte er. Es könne nicht sein, dass die Regionsversammlung für den Zoo einen Millionenzuschuss beschließe, und der Zoo mit dem Geld dann mache, was er wolle. Loskant war auch sein Unmut darüber anzumerken, dass Casdorff seine Pläne zunächst über die Zeitung kommuniziert habe.

Jagau verteidigt Pläne des Zoos

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) verteidigte die Pläne von Zoo-Geschäftsführer Casdorff. „Der Zoo kann bei den asiatischen Elefanten nicht das tun, was er will“, sagte Jagau. Denn er müsse sich nach dem sogenanntem europäischen Zuchtbuch richten, und demnach gebe es insgesamt in Europa zu viele Geburten bei den asiatischen Elefanten. Jagau, Chef des Zoo-Aufsichtsrats, sagte aber auch, dass es bisher keinen Aufsichtsratsbeschluss über das Ende der Elefantenzucht gebe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst im Frühjahr war Zoo-Geschäftsführer Casdorff aus dem Aufsichtsrat kritisiert worden. Der Zoo-Chef wollte nach dem Aus des erfolglosen Zoo-Panoramas vom Zoo einen Baumwipfelpfad durch die Eilenriede bauen. Aufsichtsratsmitglieder hatten allerdings nach einen öffentlichen Präsentation der Pläne durch Casdorff und Hannovers Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette klargestellt, dass es für die Pläne kein Geld geben werde.

Von Mathias Klein