Tiger-Nachwuchs ganz schön erwachsen

Klein und kuschelig – das waren sie mal. Aus den drei Tigerbabys im Zoo Hannover haben sich stattliche Tiere entwickelt. Vor fast genau einem Jahr, am 12. April, kamen Kyan, Maxim und Jaro auf die Welt. Inzwischen sind die sibirischen Tiger-Drillinge fast so groß wie ihre Mutter Alexa und „wiegen schon fast 100 Kilogramm“, sagt Jens Kietzmann, Tierpfleger im Dschungelpalast.

„Wir hatten eigentlich eine tolle Geburtstagsaktion für die Besucher geplant“, verrät Zoo-Sprecherin Yvonne Riedelt. Doch wegen der Corona-Bestimmungen wurde nur im kleinen Kreis der Pfleger gefeiert. „Es gab eine mit Blut präparierte vierstöckige Eistorte“, so der Pfleger. Noch gelten die Drillinge als Jugendliche. „Nach etwa zwei Jahren sind Tiger zeugungsfähig, ab dem dritten Lebensjahr voll ausgewachsen“, so der Tierpfleger. Etwa vier bis fünf Kilogramm Rindfleisch frisst jedes der Jungtiere täglich.

Tigerjungen müssen bald den Zoo verlassen

Ihren Beutetrieb leben die jungen Tiger spielerisch aus. Alte Fußbälle werden im Wasser „ertränkt“, eine große Kugel aus dem Elefantengehege wird beschnuppert, abgeleckt und umklammert. „Durch den fremden Geruch ist das natürlich sehr interessant für die Drei“, so Kietzmann.

Doch das Familienleben ist von begrenzter Dauer. „Tiger sind Einzelgänger. Zudem ist die Anlage nur für zwei Tiere ausgelegt“, sagt Yvonne Riedelt. Normalerweise würden die Jungtiere bald in andere Zoos versetzt, doch „durch die Corona-Auswirkungen auch im Ausland können wir die Tiere momentan nicht transportieren.“

Als Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms hätte der Zoo schon potenzielle Abnehmer. Doch durch finanzielle Einbußen sei die Situation „besonders bei kleinen Tierparks angespannt“, so Riedelt. Wie es weitergeht, könne nur die Zeit beantworten. So lange toben die jugendlichen Tiger noch durch ihr Gehege in Hannover.

