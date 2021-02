Hannover

Basu macht den Macker. Zwar ist es total still in seinem Revier, „aber es könnte ja rein theoretisch sein, dass in der Nacht, als er drin war, ein andere Löwenkater vorbeigekommen ist“, sagt Tierpflegerin Nadja Neubauer (30) mit Augenzwinkern. Deswegen brülle der Berberlöwe seinen Revieranspruch vorzugsweise in den Graben, weil es dann so schön halle und seine Stimme weit getragen werde. Der Schnee jedenfalls schluckt wenig, ist aber auch etwas kalt für so einen Riesenkater, dessen Ahnen eigentlich aus Marokko kommen. Und so schüttelt Basu noch einmal die stolze Mähne und macht sich dann auf die Batzen heim ins beheizte Löwenhaus.

Ob Besucher oder nicht, der Löwe lässt von sich hören. Quelle: Florian Petrow

Hätte er die zwölf Erdmännchen gefragt, ob er überhaupt rauskommen soll, hätten die möglicherweise ihre Köpfe mit den Knopfaugen geschüttelt. Keine Besucher weit und breit und dann noch dieses komische kalte Zeug namens Schnee. Aber was soll man machen, wenn endlich mal wieder jemand da ist? „Die sind sehr neugierig und kommen dann auch raus in den Schnee“, sagt Tierpfleger Philipp Plate (32), der sich im Sambesi um die Tiere vom Flamingo bis hin zum Erdmännchen kümmert, sie „bespaßen“, nennt er das lächelnd.

Unter der Wärmelampe können sich die Erdmännchen vom Schnee erholen. Quelle: Florian Petrow

Allerdings sprinten die – soweit es im hohen Schnee geht – auch schnell wieder in die warme Höhle, eines hängt sich gar in die Heizstrahler, um die Füße aufzuwärmen. Nicht nur die Pfleger haben in solchen Momenten die vielen Kinder vor Augen, die jetzt eigentlich freudig juchzen würden. Wenn sie denn kommen dürften.

„Es ist schon traurig, dass unsere Besucher nicht durch die wunderschöne Schneelandschaft hier im Zoo spazieren und das Verhalten der Tiere im Schnee beobachten können“, meint ein nicht sehr glücklich wirkender Zoodirektor. Andreas M. Casdorff fehlen wie den Pflegern und den Tieren die Besucher – und damit die Einnahmen. „Aus dem vergangenen Jahr fehlen uns neun Millionen Euro.“ Das gesamte Zooteam sei in Kurzarbeit, zu 100 Prozent die Beschäftigten aus der Gastronomie, bei Technik und Tierpflege zu 20 Prozent. Mehr geht nicht, schließlich brauchen die Tiere die gleiche Hingabe und Pflege, das Futter und Putzen, das Training und Spielen wie sonst auch. Das kostet. Auch in diesem Jahr musste Casdorff bereits auf Umsätze von 1,5 Millionen Euro verzichten – und das mit einer Attraktion, wie sie nicht jeder Zoo vorweisen kann.

Die Eisbären-Mama erträgt die Kabbelei vom Nachwuchs Nana. Quelle: Florian Petrow

Diese Attraktion ist gerade mal 15 Monate alt, schon 130 Kilogramm schwer, fegt fröhlich durchs eisige Fünf-Grad-Wasser von Yukon Bay, hüpft der Mama mit einem Hechtsprung auf den Kopf und balgt sich mit ihr, bis die elfjährige Milana den Nachwuchs Nana liebevoll untergluckert. Doch Nana kennt so offensichtlich gar keine Ermüdung und schon gar keine Angst: Das Eisbärmädchen kommt sofort angetappt, schaut nach oben zu den seltenen Besuchern und nimmt Witterung auf. Stefan Germann (38) freut sich darüber, dass sich „Nana fantastisch entwickelt, unglaubliche Entwicklungsschübe macht, und jetzt haben wir auch noch tollstes Eisbärenwetter“.

Eisbären unter sich – das Wetter ist wie zu Hause. Quelle: Florian Petrow

Dass sie die Besucher so ausgiebig beschnuppert, liege nicht an Hunger, „obwohl ein Eisbär immer mehr oder weniger Lust auf einen Snack zwischendurch hat“. Nein, sie sei total neugierig, „momentan ist ja weniger los im Zoo, und wenn dann jemand kommt, nimmt sie die Abwechslung dankbar an“. Auch die Besucher im kurzen Zoo-Sommer fand sie toll, „die hat ja auch unten an den Scheiben viel Blödsinn mit den Gästen gemacht“. Der Reiz ist heiß: Nana spiele mit allem, besonders mit allem, was sie noch nicht kenne, „und wenn ihre Mutter mal keine Lust zum spielen hat, sondern in der Sonne dösen will, dann kann sie sich auch gut allein beschäftigen“. Es sei extrem ärgerlich, dass viele die Kleine nicht beobachten könnten, „denn sie ist ja nicht zu bremsen, die kann nicht still sitzen – wie das so bei kleinen Kindern so ist“, meint Germann. Und wenn dann wieder Menschen kommen, könnte das zu viel werden? „Nein, die Anlage ist groß, die Tiere können sich zurückziehen.“ Nana zumindest würde die Abwechslung vermissen – „wäre schon gut, wenn bald mal wieder Besucher vorbeischauen“.

Der Timberwolf. Quelle: Florian Petrow

Der 14-jährige Fluffy schaut ebenfalls aufmerksam auf die neuen Menschen, die da herumlaufen. Fluffy ist quasi der Leitwolf ohne Rudel, der älteste noch übrig gebliebene Timberwolf. Immerhin die schneeliebenden Karibus, Bisons und auch die Waschbären sind in der Nähe, wobei diese nicht so richtig Bock auf Schnee haben, aber immerhin ein Sonnenbad auf dem Dach nehmen. Waschbären machen keinen Winterschlaf, sondern genießen die Winterruhe mit ordentlich Speck auf den Rippen – wie die Präriehunde. Die allerdings lassen sich bei den arktischen Temperaturen in Hannover heute gar nicht blicken: Prärie ist schließlich Prärie und Arktis ist Arktis. Das sehen die Nachbarn um die Ecke ähnlich, die aber genießen die Minustemperaturen. Seebären, Kegelrobben und kalifornische Seelöwen haben sich aus Schnee und Eis eigene Rutschbahnen gemacht und können direkt vom Robbenhaus ins Robbenbassin rutschen – was sie auch ausgiebig tun.

Auch die Pinguine fühlen sich in der Kälte sichtlich wohl. Quelle: Florian Petrow

Ausgiebig auf Tour sein können die Gelbbrust-Arras Rico, Ramon, Pedro, Inka und Lorenzoo nicht bei diesen Temperaturen, aber ein paar Flugrunden sind drin. Schnee statt Dschungel, das erleben auch die etwas größeren Elefanten nicht den ganzen Tag, aber ein Spaziergang musssein. Könnte ja sein, dass doch mal wieder ein Besucher vorbeischaut.

Die Papageien zeigen sich zutraulich. Quelle: Florian Petrow

Von Petra Rückerl