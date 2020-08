Hannover

Im Alter von zwei Jahren kam Schimpanse Max nach Hannover, als der Zoo noch von der Tierhandlung Ruhe geführt wurde. Ein genaues Geburtsdatum kannten die Pfleger nicht, sie einigten sich auf den 3. August. Und so feiert Senior Max an diesem Montag bereits seinen 56. Geburtstag im Zoo Hannover und ist damit auch das älteste Tier dort.

Zur Feier des Tages stand Max, der es sonst eher ruhig angehen lässt, sogar früher auf als sonst – denn in der Außenanlage von Afi Mountain wartete eine Überraschung auf den Schimpansen. Futtermeister Thomas Severitt hat für den beliebten Zoo-Bewohner eine Reistorte „gebacken“ und kunstvoll dekoriert mit süßen Erdbeeren und Pflaumen, saftiger Ananas und Kiwi, gebettet auf roten Frühlingszwiebeln und Salat und garniert mit süßem Honig und Streuseln.

Anzeige

Max hat ein hohes Alter erreicht

Mit der Ruhe war es aber schnell vorbei als die Weibchen Chunya und Victoria dazukamen, die sich frecherweise die Torte schnappten und sich mit ihr davon machten. „Wie im letzten Jahr“, sagten die Zoo-Pfleger mit einem Schmunzeln. Geteilt wurde dann aber doch noch bis auch der letzte Krümel verputzt war. „So soll eine gute Feier doch sein“, freute sich das Zoo-Team.

Weitere NP+ Artikel

Da wird auch einfach mal die Torte geklaut. Quelle: Zoo Hannover

Grund zum Feiern gibt es allemal, ist es doch nicht selbstverständlich, dass der 56. Geburtstag eines Schimpansen gefeiert werden kann. In der Wildnis erreichen sie gerade einmal ein Alter von maximal 40 Jahren. In Zoos können die beeindruckenden Primaten bis zu 50 Jahre alt werden. Max ist auch in seinem hohen Alter noch fit und gesund – und darf zum Beispiel morgens so lange schlafen, wie er mag.

Von NP