Zoo Hannover: Name für das Eisbärbaby gefunden

Die Besucher haben das Eisbären-Baby bisher „Weißes Wunder“ genannt. Und die Pfleger? Das verriet vor der Sitzung der fünfköpfigen Jury gestern Früh Benedikt Knüppe. „Na ja“, sagte der 31-Jährige, „die erste Mahlzeit der Kleinen war ein Brocken Fleisch, also haben wir sie Hackbärchen genannt.“ Nun hat das Tier, „dessen Geburt der Höhepunkt meiner siebenjährigen Tätigkeit als Direktor darstellt“, so Andreas M. Casdorff, einen richtigen Namen. Die Jury einigte sich auf einen der 2743 Vorschläge, die fast 9000 Zoofreunde im Internet abgegeben hatten.

„Diese enorme Beteiligung zeigt die tiefe Verbundenheit der Menschen in der Region mit ihrem Zoo“, lobte Ulf-Birger Franz, Verkehrs- und Wirtschaftsdezernent der Region Hannover. Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) ist der Baby-Sponsor. Casdorff zeigte sich „begeistert über die Freude, die dieses Baby auslöst. Mehr als sechs Millionen Menschen haben das erste Video von ihr in den Sozialen Medien gesehen und sie fasziniert die Besucher jeden Tag ein bisschen mehr.“ Der Direktor gab zu, dass „ich manchmal schon weit vor Öffnung in den Zoo komme, um Mutter und Tochter beim Spielen zu beobachten. Zu sehen, wie sie sich offensichtlich wohlfühlen bei uns, macht mich glücklich.“

Der Name der kleinen Eisbärin wird bei einer Taufe in kleinem Rahmen nächste Woche bekannt gegeben. Yukon-Bay-Pfleger Knüppe war nach der Jurysitzung zur Entscheidung über die zwölf Vorschläge in der Endauswahl sehr zufrieden: „Der Sieger-Name war mein ganz persönlicher Favorit.“

