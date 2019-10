Zu Halloween: Kürbis-Spaß für Eisbär, Tiger und Co.

Hannover

Als hätten sie nur darauf gewartet: Sobald das Tor zum Gehege aufging, stürzten sich Kyan, Maxim und Jaro auf das orangefarbene Rund. Nach einem ersten Schnuppern war den drei Tiger-Jungen klar: Hier gibt es was zu spielen. Rechtzeitig vor Halloween wurden sie vom Zoo Hannover mit fünf frech grinsenden Kürbissen überrascht.

Wenn Zwei sich streiten, freut sich der Dritte: Die drei Tiger-Jungen Kyan, Maxim und Jaro buhlen um einen Kürbis. Quelle: Frank Wilde

„Alles, was rollt, begeistert Katzen. Für die Kleinen ist das wie ein großer Ball, mit dem sie rumtollen können“, erklärt Tierpfleger Ronny Häuser. Und das taten die sechs Monate alten Tiger auch. Mit viel Spieltrieb packten sie die Kürbisse mit den Tatzen, rollten sie, leckten und knabberten an ihnen. „Damit sind die drei noch den ganzen Tag beschäftigt“, freut sich Häuser.

Eisbär bekommt stinkende Leibspeise

Über ein Halloween-Menü durfte sich Eisbär Sprinter freuen. Nachdem er in das Freigehege durfte, ließ er es aber zunächst gemütlich angehen. Ganz nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ lief er erstmal das Revier ab. Doch dann entpuppte sich der elf Jahre alte Polarbewohner als wahrer Gourmet.

Eigentlich satt: Der Eisbär Sprinter hat sich genug Reserven für den Winter angefressen. Quelle: Frank Wilde

Mit dem Mund nahm er filigran den Deckel vom ausgehöhlten Kürbis ab und begann genüsslich den in Inhalt zu kosten. Neben Fisch, Fleisch und Salat waren besonders die Nüsse das Highlight. Denn die waren mit seiner Leibspeise ummantelt: „Sprinter ist verrückt nach Lebertran. Das stinkt zwar enorm, aber zu besonderen Anlässen wird er damit verwöhnt“, verrät Eisbär-Pflegerin Ann Katrin Schumacher.

Gourmet-Eisbär: Sprinter serviert sich filigran sein Essen. Quelle: Frank Wilde

Anders hätte er wohl auch nichts gefressen, erklärt die 32-jährige, denn „seine Reserven sind für den Winter aufgefüllt, da nimmt er kaum noch Nahrung zu sich. Er fällt jetzt in eine Art Winterträgheit. Da ist es auch nicht ungewöhnlich, wenn er mal drei bis vier Tage nur rumliegt.“

Auch andere Tiere wurden überrascht

Am Ende bekamen noch Fuchsmangusten, die in freier Wildbahn im im südlichen Afrika leben, ihre Überraschung-Kürbisse. Präpariert mit Hähnchenfleisch und Mehlwürmern mussten die scheuen Tiere erst mit kleinen Häppchen angelockt werden. Dann gab es aber kein Halten mehr: Rein in die Melonenfrucht und ran an die Leckereien.

Beute gefunden: Im Kürbis gab es für die Fuchsmangusten Mehlwürmer und Hähnchenfleisch. Quelle: Frank Wilde

Danach wurde nochmal für einen Falklandkarakara aufgefüllt. Flink auf den Beinen, tappelte er zum Festmahl und pickte sich sein Fressen. Demonstrativ stieß er sich danach vom Boden ab und landete auf einem der Kürbisse und nahm damit das Revier ein. Es scheint geschmeckt zu haben.

Meiner: Ein Falklandkarakara hat den Kürbis eingenommen. Quelle: Frank Wilde

Von Jens Strube