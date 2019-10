Zoo Hannover: Frisches Geld, höhere Preise, neue Tierarten

Hannover

Mehr Zuschüsse und trotzdem höhere Eintrittspreise – um den Zoo finanziell fit für die Zukunft zu machen, wird gleich an beiden Einnahme-Stellschrauben gedreht. Von der Linken muss sich Zoo-Chef Andreas M. Casdorff Kritik für dieses aus ihrer Sicht „platte“ Vorgehen gefallen lassen. Von einem Geschäftsführer würde er „eine bessere Performance“ erwarten, monierte Vize-Fraktionsvorsitzender Michael Fleischmann am Dienstag im Regionsausschuss.

Mit fast 19 Millionen Euro Zuschüssen der Region kann der Zoo bis 2025 rechnen. Trotzdem komme man laut Casdorff um eine Preiserhöhung (online aktuell 24,80 Euro ab 25 Jahre) nicht herum. Die Linke warb in einem Antrag exakt für das Gegenteil – runter mit den Preisen. Arbeitslose und Geringverdiener sollten demnach nur noch fünf Euro, selbst Normalverdiener einen ermäßigten Betrag zahlen, wobei unklar blieb, für wen dann der Normalpreis gelten solle. „Mit der aktuellen Preispolitik wird ein großer Teil der Bevölkerung ausgegrenzt. Neue potentielle Besuchergruppen werden so nicht erschlossen, obwohl der Zoo die Einnahmen braucht“, so Fleischmann.

Linke blitzen mit Antrag ab

Auf Zustimmung stießen die Linken bei den übrigen Fraktionen jedoch nicht. Die CDU verteidigte den Finanzkurs des Zoos als alternativlos. „Die Alternative ist, den Zoo dicht zu machen – und das will keiner“, so Ausschussmitglied Christoph Loskant. Oft habe man in der Vergangenheit nachträglich Defizite durchwinken müssen. Das gehe irgendwann an die Eigenkapital-Decke.

Casdorff führte aus, warum das frische Geld gut angelegt ist. In Zeiten der Inflationssteigerung gehe es darum, Rücklagen zu schaffen und neue Projekte selbst zu finanzieren. „Damit geht einher, dass wir künftig keine Darlehen mehr aufnehmen wollen“, so der Zoo-Chef. Das Thema Preiserhöhung will er „sehr vorsichtig“ angehen, Zahlen nannte er nicht.

Tierischer Neuzugang: Der Zoo will neue Tierarten nach Hannover holen – unter anderem Landschildkröten, aber auch Schneehasen und Baumstachler. Quelle: Frank Wilde

Schildkröten, Schneehasen und Baumstachler kommen

Zusätzlich zum 19 Millionen Euro schweren Zuschusspaket winkte der Regionsausschuss für den Zoo auch eine wegweisende Änderung des Gesellschaftsvertrags durch. Die Zoo Hannover GmbH wird in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt. Der finanzielle Effekt: Künftig kann die Einrichtung auch Spendengelder akquirieren. Zudem will man laut Casdorff in der Öffentlichkeit stärker als Einrichtung mit gemeinnützigem Auftrag wahrgenommen. Naturschutz, Tierschutz und Tierzucht sowie die Förderung regionaler Naherholung sollen mit neue Projekten stärker betont werden. „Wir beabsichtigen auch den Tierbestand weiter auszubauen“, kündigte der Zoo-Chef Zuwachs an. Unter anderem will er Landschildkröten, Schneehasen und Baumstachler nach Hannover holen.

Von André Pichiri