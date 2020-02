Tonnenschwere Arbeit: Elefantenkühe ziehen bald um

Hannover

Der Umzug dieser Dickhäuter wird echte Schwerstarbeit. Damit seine Elefanten ein neues Zuhause bekommen, hat der Zoo Hannover viel Geld, Steine und Stahl in die Hand genommen. Bei einem Rundgang enthüllte die Einrichtung am Freitag schon einige Details zu den Ställen und Außenanlagen. Es geht um mehr Fläche, aber auch um die Sicherheit der Pfleger.

Mit der Aufstellung des sogenannten Masterplan 2025 arbeitet der Zoo seit 2014 die Änderungen im Säugetiergesetz ab, die vergrößerte Flächen für bestimmte Tiere vorschreiben. Schritt für Schritt wird nun auch die Elefantenanlage vergrößert. Der Umbau des Bullengeheges ist bereits fertig. Was nun noch fehlt, ist ein neuer Bulle – seit dem Auszug von Zuchttier Nikolai 2018 steht die Anlage leer. Deshalb ziehen dort im April übergangsweise die Kühe ein, solange bis nebenan auch ihr neues Zuhause fertig ist. „Wir hoffen, dass die Bauarbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sind“, kündigte Klaus Brunsing, zoologischer Leiter in Hannover, an.

Mehr Platz für die Tiere: Allein der Außenbereich des Bullengeländes hat sich von 525 auf 1100 Quadratmeter mehr als verdoppelt, der Stall wuchs auf 535 Quadratmeter an. Die neue Kuhanlage wird sogar auf 2855 Quadratmeter erweitert.

Tonnenschwere Inneneinrichtung: Zoo-Mitarbeiter Mathias Otto zeigt die mächtigen Stahlgitter im Bullenstall. Sie halten einem Anpressdruck von bis zu 15 Tonnen stand. Quelle: Heusel

Kein direkter Kontakt mehr zum Tier

Auch bei der Haltungsform der Dickhäuter hat in Hannover ein Wandel stattgefunden. Der direkte Kontakt zwischen Pfleger und Tier ist Geschichte. Stattdessen setzt der Zoo nun auf das Prinzip des „Protected Contact“ (geschützter Kontakt). Heißt: In den Ställen sind Mensch und Tier stets durch Gitter voneinander getrennt. Das dient zum einen dem Schutz der Pfleger, gibt den Tieren aber auch mehr Freiraum, ohne menschlichen Kontakt in einer eigenen Sozialstruktur zu leben.

Um diese Haltungsform konsequent durchzuziehen, muss von der täglichen Pflege bis hin zur medizinischen Behandlung alles durch die Schutzgitter erfolgen. „Damit das klappt, trainieren wir täglich mit den Tieren“, erklärt der Revierleiter des Dschungelpalasts, Mathias Otto. Mit Klickertraining, das beispielsweise auch bei Hunden zum Einsatz kommt, wird die gewünschte Bewegung der Tiere geübt und positiv bestärkt. Vor allem bei der täglichen Waschroutine muss der Dickhäuter mitspielen. Kopf senken, den Fuß durchs Gitter strecken oder auch mal ganz hinlegen – führt das Tier das gewünschte Kommando aus, wird ein Klicker betätigt, gefolgt von einem Leckerli als Belohnung. „ Elefanten sind intelligent und lernen das schnell“, sagt Otto.

Mehr Platz für die Tiere: Hannovers zoologische Leiter Klaus Brunsing auf dem neuen Bullen-Außengelände. Quelle: Heusel

Zoo bietet Führungen an

Auch baulich hat sich mit der neuen Art der Haltung einiges geändert. Mächtige Stahlgitter dominieren das Innere des neuen Bullenhauses. „Sie halten einem Druck von bis 15 Tonnen stand“, verdeutlicht Brunsing die Dimensionen, mit denen hier geplant wurde. Allein das Haupttor der Vorrichtung wiegt 5,5 Tonnen. Trotzdem sind alle Gitterwände beweglich, sodass innerhalb des Stalls Flächen flexibel verkleinert und vergrößert werden können. Das neue Bullenareal kostete rund 3,15 Millionen Euro, der Umbau des Kuhgeheges soll mit rund 2,4 Millionen Euro zu Buche schlagen. Wenn voraussichtlich Ende des Jahres auch dieses fertig ist, nimmt der Zoo den dritten und letzten Schritt in Angriff: ein begehbares Warmhaus. Zurzeit läuft der Architektenwettbewerb. Brunsing: „Wir hoffen, dass wir 2021 loslegen können.“

Bis zum 1. März bietet der Zoo eine 30-minütige Tour über die neue Bullenanlage an. Los geht es am Samstag, 1. Februar, von 11 bis 15 Uhr. Infos zu allen weiteren Termin gibt es unter www.erlebnis-zoo.de.

