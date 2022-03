Hannover

Die Elefanten fühlen sich sichtlich wohl. Leitkuh Indra und ihre Herde erkunden in diesen Tagen mit Eifer ihre große Außenanlage, erklimmen Treppenstufen und untersuchen jeden Winkel. Der Zoo Hannover hat das zentrale Gelände der Asiatischen Elefanten für 3 Millionen Euro um rund 400 Quadratmeter erweitert und neu gestaltet. Nach einem Jahr Bauzeit erproben die Tiere jetzt ihren 2900 Quadratmeter großen Tummelplatz, dessen Gestaltung weiterhin an die Ruinen einer Tempelanlage erinnert.

Anlage gibt Elefanten Anreize

Auch die Bassins zum Wassertreten und Baden sind größer geworden. Quelle: Rainer Dröse

Neuerdings erhebt sich in der Mitte eine mächtige, acht Meter hohe Pagode, unter der die Elefanten im Sommer Schatten finden. Die Gestalter der Anlage haben in Abstimmung mit Tierpflegern und Biologen zahlreiche Anreize zur Beschäftigung für die Dickhäuter eingebaut. Es gibt ein flaches Becken zum Wassertreten, eine Wasserfall-Dusche und ein zwei Meter tiefes Bassin, in das die Elefanten eintauchen können, wenn sie denn mögen. Montag Vormittag mochten sie noch nicht. Zu kalt.

Was besonders den Jungtieren Yumi, Meena und Jenny aber bei jedem Wetter gefällt: Sie nehmen gerne den Durchgang zur Nebenanlage, weil im Torbogen drei Gummimatten wie ein Vorhang ihre Rücken streifen. Ein Tier zerrt mit dem Rüssel eifrig an dem Gummistreifen. „Das ist gut. So lassen sie Power ab“, meint Tierpflegerin Marie Keßmeyer.

Beschäftigung für Elefanten

Trockendusche: Die Elefanten haben Sand in unterschiedlicher Körnung zur Verfügung. Quelle: Rainer Dröse

Die 23-Jährige ist froh, dass Indra mit ihrem Rüssel nicht mehr in Besuchernähe gelangt, weil der Abstand vergrößert wurde. Die Gefahr, dass die Elefantenkuh ein ungesundes Leckerli verspeist, ist damit gebannt. Die Tiere bewerfen sich jetzt mit Holzhäckseln, suhlen sich darin oder duschen mit feinem oder grobem Sand. In einer Schlammsuhle könnten sie bis auf 1,60 Meter Tiefe buddeln. „Das müssen wir im Auge behalten und Kuhlen wieder zuschütten“, erzählt Biologe Fabian Krause.

Auf der gesamten Anlage sind in Löchern Äste, Stroh oder anderes Futter versteckt. „Es muss dauern, das ist der Punkt. In der freien Wildbahn brauchen sie lange, bis sie ihr Futter zusammen haben“, sagt Zoo-Chef Andreas Casdorff.

Anlage ist größer und sicherer

Geschicklichkeit gefragt: An vielen Stellen der Anlage sind Äste oder anderes Futter versteckt. Quelle: Rainer Dröse

Die Anlage ist besser gesichert als zuvor, denn der Zoo rüstet sich dafür, statt weiblicher Tiere in absehbarer Zeit eine Jungbullenherde aufzunehmen. Höhere Pfeiler und stärkere Stahlseile sollen ausgewachsenen männlichen Elefanten standhalten. „Auch wenn ein Tier ein anderes im Wasser anhebt, kommen sie nicht aus der Anlage heraus“, sagt Casdorff.

Die Elefanten können deshalb jetzt auch nachts im Freien bleiben, wenn kein Pfleger sie mehr im Blick hat. „Sie entscheiden, ob sie in die Nebenanlage gehen, in die große Anlage oder im Stall bleiben“, erklärt der Zoo-Chef. Bei Krankheit oder Spannungen in der Gruppe werden die Pfleger die Tiere aber weiterhin trennen.

Wechsel zu Bullenherde geplant

Mehr Sicherheit: Poller und Drahtseile sollen künftig auch Bullen standhalten. Quelle: Rainer Dröse

Der Zoo hat im Netzwerk zoologischer Anlagen seine Bereitschaft erklärt, für eine gewisse Zeit zur Bleibe von Elefantenbullen zu werden, weil die Zucht der Tiere in Europa fast zu erfolgreich verlief. „Wir arbeiten dabei zusammen. Natürlich sind die Jungtiere süß, aber Elefanten werden im Zoo bis zu 60 Jahre alt“, betont Casdorff. Deshalb brauche es auch Platz für Bullen. Als nächsten Schritt plant der Zoo den Bau einer neuen palastartigen Laufhalle, die den Tieren im Winter mehr Raum und Abwechslung bietet. Erst nach Abschluss des Baus ist ein Wechsel von der aktuell weiblichen zu einer männlichen Herde möglich. Das ist frühestens 2024/2025 der Fall.

Bis dahin bleibt die Elefantenanlage Lebensraum für die Kühe Indra, Manari und Califa sowie die drei Heranwachsenden. Tatsächlich wuseln sie sehr munter durch ihr neugestaltetes Reich. Ein gutes Zeichen, meint Tierpflegerin Keßmeyer. „Das ist schön für uns zu sehen. Die Tiere laufen herum und beschäftigen sich.“