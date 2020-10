Hannover

Gruselig ausgehöhlt und schmackhaft gefüllt waren die Kürbisse, die es am Freitagvormittag für die Eisbären, Elefanten und Erdmännchen im Erlebnis-Zoo Hannover zu fressen gab. Den Auftakt der bereits ausverkauften Halloween-Führungen feierten auch die Tiere. Sie freuten sich nicht nur über die Abwechslung auf dem Speiseplan, sondern vor allem über die vielen Spielmöglichkeiten, die die Kürbisse ihnen zu bieten hatten.

Das elfmonatige Eisbärenbaby Nana war besonders aufgeregt, als sie den Kürbis gerochen hat. Während Mama Milana langsam auf den Kürbis zutrottete, lief Nana an ihr vorbei, schnurstracks auf die gruselig ausgehöhlten Kürbisse hinzu.

Neugierig: Eisbärenbaby Nana erlebt zum ersten Mal Halloween im Zoo Hannover. Quelle: Petrow

In der Natur zählen Kürbisse zwar nicht zum Speiseplan der Eisbären, Nana und Milana hatten mit dem orangenen Fruchtgemüse aber sichtlich großen Spaß. Der Kürbis wurde wie ein Ball hochgeworfen, ins Wasser geschleudert und sowohl Nana als auch Milana tauchen und schwammen mit dem Kürbis. „Das ist für sie ein tolles Spielzeug, an dem auch ein bisschen geknabbert werden kann“, sagte Stefan Germann, Tierpfleger der Kanada-Themenwelt Yukon-Bay, in der die Eisbären leben.

Da Eisbären Allesfresser sind, waren die Kürbisse eine willkommene Abwechslung. Gefüllt waren die Kürbisse mit Salat. Ein Fisch zierte das Kürbisgesicht als Zunge. Beides wurde in Lebertran getränkt – einem für Eisbären besonders anziehendem Geruch.

Kampf um den Kürbis

Bei den Asiatischen Elefanten wurden die Kürbisse in kürzester Zeit komplett zerlegt. Mit einem Fußhieb zerdrückte die rund 700 Kilogramm schwere Elefantenkuh Indra einen der Kürbisse – ihre Strategie um den Kürbis in mundgerechte Stücke zu zerteilen.

Die Kürbisse für die Elefanten hatten die Tierpfleger weit auseinander aufgestellt: „Damit es keinen Streit zwischen den Elefanten gibt“, erklärt Yvonne Riedelt (28) vom Zoo Hannover. In der Herde gibt es eine klare Hierarchie, sodass sichergestellt werden musste, dass es für jedes Tier einen Platz am Buffet gibt. Dennoch wurde sich um die besonderen Leckereien gekabbelt – Elefantenkuh Califa setzte ihren Rüssel immer wieder gekonnt ein, um anderen Elefanten ein Stück Kürbis aus dem Mund zu stehlen.

Richtig aufgeregt waren auch die 12 Erdmännchen, die bereits gespannt auf die Kürbis-Fütterung warteten. „Die wussten gleich, dass wieder Halloween ist“, sagte Yvonne Riedelt. Baby-Erdmännchen Eva kletterte mit ihrer Sippe zum Kürbis hoch und untersuchte diesen. Es wurde am Kürbis gekratzt, hinein geklettert und der Kopf aus den Aushöhlungen hinaus gestreckt.

Eignet sich gut zum Hineinkrabbeln: Der ausgehöhlte Kürbis sorgte für viel Freude bei den Erdmännchen. Quelle: Petrow

„ Erdmännchen fressen zwar auch Obst und Gemüse, eigentlich sind sie aber Raubtiere“, erklärte Yvonne Riedelt vom Zoo. Am meisten freuten sich die Erdmännchen deshalb darüber, dass die Kürbisse mit Mehlwürmern gefüllt waren – ihrer Lieblingsspeise.

Yvonne Riedelt vom Zoo Hannover feiert Halloween mit den Tieren – einer ihrer Lieblingsfeiertage, auch weil sie selbst am 31. Oktober Geburtstag hat. Quelle: Petrow

Ab Dienstag beginnt der Winterzoo

Fünf der insgesamt neun Auszubildenden im Zoo Hannover haben die vielen Kürbisse für die Tiere geschnitzt. Azubi Fabian Riebe (17) hat mit seinem personalisiertem Kürbis für die beiden Eisbären besonders viel Lob geernet: „Der Kürbis hat mich echt begeistert“ sagte etwa Yvonne Riedelt.

Das Verfüttern von Kürbissen zu Halloween hat eine lange Tradition. Es zählt zur Tierbeschäftigung, die sich die Pfleger auch in anderen Jahreszeiten regelmäßig einfallen lassen, dann zum Beispiel mit Parfüm oder Gewürzen. Die Kürbisse gab es zum Auftakt der Halloween-Touren vom 22. bis 31. Oktober im Erlebnis-Zoo. Diese sind allerdings bereits ausverkauft.

Ab dem 27. Oktober starten die Winteröffnungszeiten des Erlebnis-Zoos. Bis Mitte März hat der Zoo dienstags bit sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Sophie Peschke