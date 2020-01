Guck mal: Das Eisbärenbaby hat die Augen auf

Hannover

Zwei schwarze Knopfaugen blinzeln neugierig zwischen dem dichten weißen Pelz hervor. Bislang waren auf den Kamerabildern aus der Eisbären-Wurfhöhle im Zoo Hannover nur kleine Schatten zu erkennen gewesen. Das nun hat das am 20. November geborene Eisbärenbaby seine Augen geöffnet! „Wir gehen davon aus, dass nun auch die Gehörgänge geöffnet sind, und das Jungtier seine Umgebung mit allen Sinnen wahrnehmen kann“, so Eisbären-Kurator Fabian Krause.

Das Zoo-Team ist mehr als zufrieden mit der Entwicklung des Nachwuchses. „Das Kleine ist kräftig gewachsen und hat ordentlich an Gewicht zugelegt“, freuen sich die Tierpfleger aus der Yukon Bay. Sie schätzen den kleinen Eisbären auf etwa drei bis vier Kilogramm.

Neben Trinken und Schlafen können die Pfleger auch deutlich mehr Aktivität in der Wurfhöhle sehen. „Das Eisbärchen ist schon sehr agil. Die Bewegungen sind aber noch etwas unbeholfen und die ersten Krabbelversuche enden meist mit einem Purzeln“, berichten die Pfleger. Bis es sich alleine umdrehen kann, muss es noch etwas mehr Kraft in den Hinterbeinen bekommen. „Und dann stehen ersten Erkundungstouren in der Wurfhöhle nichts mehr im Wege.“

Fest aneinandergekuschelt. Quelle: Zoo Hannover

Mutter Milana ist weiter fürsorglich

Mutter Milana ist weiterhin sehr fürsorglich bei der Aufzucht ihres ersten Jungtiers. „Sie versorgt es mit ihrer enorm fetthaltigen Muttermilch, putzt es und lässt es mittlerweile auch mal kurze Zeit alleine, ein gutes Zeichen für die positive Entwicklung des Jungtiers“, so Kurator Krause.

Für kurze Zeit bleibt das Eisbär-Baby auch mal allein. Quelle: Zoo Hannover

Trotz der guten Neuigkeiten aus der Wurfhöhle in Yukon Bay bittet das Zoo-Team weiter darum, die Daumen für den Nachwuchs zu drücken: „Die Sterblichkeit bei jungen Eisbären ist sehr hoch. In der Wildnis erreichen etwa 85 Prozent der Jungtiere das Alter von zwei Jahren nicht“, erklärt Krause.

Beobachtung nur über Kamera möglich

Wenn die Aufzucht des ersten Nachwuchses in Yukon Bay allerdings weiterhin so gut verläuft, kann der Zoo-Tierarzt in einigen Wochen dem Jungtier einen ersten Besuch für einen Gesundheits-Check und die notwendigen Impfungen abstatten. Das Treiben in der Wurfhöhle können Tierpfleger, Zoologen und Tierärzte über installierte Kameras beobachten, denn weiterhin gilt absolute Ruhe für Mutter und Jungtier. Wie auch in der Wildnis, wird Milana die Wurfhöhle erst im Frühjahr verlassen. Eisbär-Vater Sprinter hält sich dabei lehrbuchmäßig fern von der Wurfhöhle. Als Männchen hat er nichts mit der Jungenaufzucht zu tun und ist dafür weiterhin für Besucher auf der Außenanlage in Yukon Bay zu sehen.

Ganz viel Liebe fürs Baby. Quelle: Zoo Hannover

Von Andreas Krasselt