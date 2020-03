Eisbärbaby macht erste Schritte im Gehege

Hannover

Noch etwas vorsichtig tapst das kleine weiße Fellknäuel in der neuen Umgebung umher. Es ist schließlich der erste Ausflug ins neue Zuhause. Auch wenn der Erlebnis-Zoo aufgrund der aktuellen Situation geschlossen ist, haben am Donnerstag Eisbärin Milana und ihre kleine Tochter erstmals die Wurfhöhle verlassen und im Yukon Bay das Eisbären-Außengehege betreten. Und dabei wurde alles ganz genau inspiziert und ordentlich getobt.

Das kleine Eisbärbaby war bei der Geburt Ende November 2019 gerade mal so groß wie ein Meerschweinchen. Vier Monate später ist der kleine Polarbär zu einer stattlichen kleinen Bärin herangewachsen. Stolze 20 Kilo bringt das Junge inzwischen auf die Waage. Generell: „Die Entwicklung ist voll nach Plan und Literatur gelaufen“, verrät Tierpfleger Andreas Pohl. „Die Kleine ist putzmunter und wohlauf.“

Erst planschen, dann Krähen jagen

Und das zeigte sie auch. Neugierig, wie Kinder sind, erkundete der junge Eisbär das Gehege, schnupperte am Gras, erklomm den Hang und schien von oben kurz die Aussicht zu genießen. Als es zum Wasser ging, hielt das Junge die Nase ins kühle Nass, als wollte es erst die Temperatur überprüfen. Alles okay. Unter den wachenden Augen von Mama Milana setzte das Eisbärkind zum Sprung an, stieß sich mit den Hinterpfoten vom Boden ab. Platsch.

Mit Ausblick: Der kleine Eisbär ist auf den Hang im Gehege geklettert. Quelle: Christian Behrens

Dann gab es kein Halten mehr, immer wieder ging es raus, um auf direktem Wege wieder ins Wasser zu hüpfen. Da konnte selbst die Mutter nicht anders und tobte und spielte mit ihrem Nachwuchs. „Milana ist eine Super-Mutter, sehr wesensstark und nie nervös“, hat Tierpfleger Pohl beobachtet. Und das sei gut, denn: „Fast wie beim Menschen, gibt die Mutter auch bei den Eisbären ihre Eigenschaften an den Nachwuchs weiter.“

Der intuitive Jagdsinn ist schon da. Als das Wasser zu langweilig wurde, fand der flauschige Eisbär-Nachwuchs eine spannendere Beschäftigung: Krähen jagen. Ungestüm, aber mit ganz viel Spieltrieb setzte das Junge zum Sprint an und verfolgte die krähenden Vögel.

Ab hinterher: Die kleine Eisbärin macht Jagd auf Krähen. Quelle: Christian Behrens

GVH wird Pate vom Eisbär-Nachwuchs

Einen Namen hat die junge Eisbärdame noch nicht, aber immerhin schon einen Paten: „Die GVH wird diese Rolle übernehmen“, verrät Zoo-Chef Andreas Casdorff: „Wir wollen gemeinsam auf Namenssuche gehen, wenn es die Situation wieder zulässt und der Zoo geöffnet wird.“ Für die Findung des Namens sollen zudem Fahrgäste von Üstra und Regiobus mit eingebunden werden.

Bis dahin wird sich das namenslose Eisbärjunge prächtig entwickeln, glaubt Pohl. „Sie wird das Gehege immer weiter kennenlernen und auch groß und stark wird.“ So wie irgendwann Mama Milana, wobei die nach der Winterruhe sich ordentlich abgespeckt zeigte. „Gegen Ende November wog sie noch um die 330 Kilo“, berichtet Zoo-Sprecherin Yvonne Riedelt. Inzwischen sei sie etwa 100 Kilogramm leichter. „Das dürfte sich aber auch bald wieder ändern, jetzt wird langsam wieder gefüttert.“

