Der kleine Tiger steht vor seiner im Gras liegenden Mama Alexa und haut ihr frech die Tatze auf die Schnauze. Ihr Kopf ist so groß wie der ganze Körper ihres Jungen. Doch das beeindruckt den Kleinen nicht. „Alexa ist zum Glück sehr entspannt und freundlich“, sagt Tierpflegerin Dörte Burdorf (26).

Beobachtet man die drei Tigerbabys im Zoo Hannover, wird einem schnell klar, warum die Tierpfleger dem Nachwuchs folgende vorläufige Namen gegeben haben: Es gibt den Gemütlichen, den Schreihals und den Mutigen.

Der Gemütliche ist meistens ganz hinten in der Reihe, wenn das kleine Rudel umherzieht. Beim Spiel ist er der Erste, der sich wieder platt ins Gras legt. Und gerne liegt er auch ein bisschen ab vom Schuss und mimt den stummen Beobachter. „Der kleine Schreihals hat offensichtlich ein großes Mitteilungsbedürfnis – er hat von Anfang an oft und gerne geplärrt“, sagt Simone Hagenmeyer (52), Sprecherin des Zoos. Und der Mutige ärgert gerne seine Mutter und Geschwister, erkundet neugierig die Umgebung und plumpst ins Wasser, weil er sich mal wieder überschätzt hat.

Und für genau diesen kleinen Frechdachs suchen wir gemeinsam mit unseren Lesern einen Namen. Wir haben ihn und sein kleines Rudel im Dschungelpalast des Erlebnis-Zoos besucht und die Pflegerin gesprochen. So sieht der Tagesablauf der kleinen Tiger aus:

Um neun Uhr gibt es Frühstück. Mittlerweile essen die Kleinen schon richtiges Fleisch, Mutter Alexa reduziert das Säugen allmählich. Sie säugt jetzt noch drei bis viermal am Tag, in der Nacht etwas öfter. Denn die Kleinen sind jetzt 14 Wochen alt.

Um elf Uhr geht es dann ins Außengehege. Falls Papa Aljoscha bereit ist, Platz zu machen. „Die Kleinen werden von ihrem Vater getrennt“, erklärt Burdorf. „Es ist sein erster Wurf und er ist etwas überfordert mit der Situation. Er kann mit den Kindern nicht viel anfangen.“ Sie finden ihn allerdings spannend und gehen immer wieder an das Gitter seiner Box. „Aljoscha war immer der Chef. Jetzt hat Alexa als frischgebackene Mutter die Hosen an – das flößt ihm Respekt ein, da hält er sich lieber fern.“

Aljoscha schläft also draußen, um elf Uhr geht er dann in die Box, damit Mama Alexa und die Kleinen raus können. Bis 14 Uhr. „Dann sind die Babys auch völlig erledigt und müssen erstmal zwei Stunden in ihrer Wurfbox schlafen“, so Burdorf.

„Wenn sie wach sind, geht’s wieder rund. Wir müssen Alexa mittlerweile manchmal von ihren Kindern trennen, damit sie mal ein bisschen Ruhe hat.“ Der Tigerdame würde man mittlerweile anmerken, dass ihr der Nachwuchs mit zunehmenden Alter etwas anstrengend wird. „Das ist ganz normal, sie ist eine tolle Mutter. Tiger sind Einzelgänger, mit anderthalb Jahren verdrängt die Mutter ihre Jungen.“ Deshalb müssten sie irgendwann lernen, selbstständig zu werden.

Das bedeutet aber auch, dass sich die Hannoveraner noch etwa anderthalb Jahren an den Mini-Tigern erfreuen dürfen. Doch dann ist Ende: Wohin die Kleinen kommen, muss das Europäische Erhaltungszuchtprogramm noch entscheiden. Doch dass sie weggehen, steht jetzt schon fest.

Namenssuche: So können Sie mitmachen Die Namenssuche läuft seit Donnerstag. Und zwar exklusiv mit Ihrer Hilfe – nur NP-Leser haben ein Vorschlagsrecht für das mutige Tigerbaby. Wichtig: Der Name sollte nicht mit dem Buchstaben A anfangen, denn sonst können Mama Alexa und ihr Nachwuchs die Namen nur schlecht auseinanderhalten, wenn die Pfleger sie rufen. Und: Der Name sollte leicht auszusprechen sein. Kreative Wortneuschöpfungen sind nicht erwünscht. Mitmachen lohnt sich. Den Gewinner laden wir zur Taufe ein und er bekommt eine Familienjahreskarte für den Zoo Hannover. Sie haben eine Idee? Mailen Sie Ihren Vorschlag – bitte nur einen Namen – an: „jambo@erlebnis-zoo.de“. Oder schicken Sie ihn postalisch an: Zoo Hannover, Presseabteilung, Adenauerallee 3, 30175 Hannover. Einsendeschluss ist Freitag, der 26. Juli. Eine Jury mit Vertretern von NP, Zoo und dem Unternehmen Globos, das ebenfalls die Patenschaft für eines der Tigerbabys übernimmt, entscheidet. Wir freuen uns auf weitere Namensideen!

Von Josina Kelz