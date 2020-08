Hannover

Erst vor drei Wochen konnte Schimpansen-Senior Max im Zoo Hannover seinen 56. Geburtstag feiern. Womit Max nicht nur der älteste Schimpanse Deutschlands ist, sondern auch das älteste Tier im Zoo Hannover. Wobei das alles relativ ist. Denn das Alter in Jahren sagt noch nichts aus über die Lebensspanne, die den Tieren normalerweise zusteht. Doch auch so gesehen ist Max eine Rarität. Denn selbst in Zoos werden Schimpansen eigentlich nur bis zu 50 Jahre alt, in freier Wildbahn höchstens 40.

Doch der Zoo Hannover hat noch eine beeindruckende weitere Galerie stattlicher Senioren zu bieten, die sich dem prognostizierten Höchstalter schon rapide nähern - oder dies auch bereits überschritten haben. Klar ist: In der Natur hätte jedes dieser Exemplare sein Leben schon beendet.

Elefantenkuh Indra

Das nach Max zweitälteste Tier des Zoos ist ein Asiatischer Elefant. Die Elefantenkuh Indra kam vor 47 Jahren am 23. Januar 1973 im Zoo Hannover zur Welt - und ist somit so etwas wie das Urgestein der hiesigen Herde. Sie ist der erste Elefant, den die Besucher ihr ganzes Leben lang begleiten können. Was mit etwas Glück auch noch eine Weile anhalten kann. Denn im Zoo können Asiatische Elefanten durchaus 50 bis 60 Jahre alt werden.

Elefantendame Indra

Charakterstark stieg Indra schnell zur Leitkuh auf und sichert sich auch heute noch den größten Anteil am Futter. Wie aber bei alten Damen gelegentlich zu beobachten, ist auch Indra recht eigenbrötlerisch geworden und schläft auch lieber allein als in der Herde.

Gorillaweibchen Kathi

Mit 46 Jahren und 9 Monaten ist das Gorillaweibchen Kathi nur wenig jünger als Indra, aber schon bedeutend dichter am Ende ihrer prognostizierten Lebensspanne. Denn die beträgt bei den Westlichen Flachlandgorillas auch in menschlicher Obhut nur 47 Jahre. Aber noch ist sie für ihr Alter erstaunlich fit, wenn auch deutlich langsamer als die anderen. Sie ist an ihrem schütteren Haar gut zu erkennen.

Kathi mit Baby

Wie Max bekommt auch die Gorilla-Seniorin energiereiche Getränke als tierisches Anti-Aging-Äqivalent und extra Eisenpräparate. Im November 2015 war Kathi sogar noch einmal Mutter geworden. Ihre Tochter Anandi hat sie bestens großgezogen. Aber sie ist auch immer schon eine Übermutter gewesen.

Flusspferdweibchen Kibiko

Auch das Flusspferdweibchen Kiboko kommt mit ihren 37 Jahren und 6 Monaten langsam an die Altersgrenze. Das Höchstalter für Flusspferde in Zoos wird von vielen Quellen mit 40 Jahren angegeben, andere Quellen gönnen ihnen aber auch 50 Jahre. Kiboko jedenfalls sieht man ihr Alter nicht an.

Kibiko

Sie ist genauso verfressen wie die anderen und auch genau so schnell - wenn man bei den sich eher gemächlich bewegenden Tieren von irgendeiner Art Geschwindigkeit überhaupt reden kann. Sie mag die Nähe der Herde, geht Auseinandersetzungen aber lieber aus dem Weg - es sei denn, es geht ums Futter.

Brillenpinguin Evi

Was Max bei den Schimpansen ist Evi bei den Brillenpinguinen, nämlich das älteste lebende Exemplar ihrer Art in Deutschland. Evi zählt stolze 34 Jahre und liegt damit um sieben Jahre über der angegebenen Lebensspanne in menschlicher Obhut. Da man auch ihr Alter schlecht ansieht, haben die Tierpfleger sie mit einer lilafarbenen Markierung am rechten Flügel gekennzeichnet.

Brillenpinguin Evi

Evi ist kein Kind von Traurigkeit. Nachdem sie ihren langjährigen Partner verloren hatte, lebt sie jetzt mit dem sehr viel jüngeren Fred zusammen. Die beiden brüten auch eifrig, Küken werden aus ihren Eiern allerdings keine mehr schlüpfen.

Frau Kranich

Bei ihrem Namen haben es sich die Tierpfleger im Zoo nicht sehr schwer gemacht, was auch auf den verstorbenen Partner von Frau Kranich zutraf. Der hieß eben Herr Kranich. Wie alt sie genau ist, weiß keiner. Sie ist aber auf jeden Fall älter als 30, und das ist schon sehr viel. Über das Höchstalter von Kronenkranichen in Zoos gibt unterschiedliche Angaben, es liegt zwischen 30 und 40 Jahre.

Frau Kranich

Am Gefieder von Frau Kranich kann man ihr Alter nicht erkennen. Ihre Krone ist noch genauso gelb, wie bei dem jüngeren Paar, mit dem sie zusammenlebt. Nur an ihrem etwas staksigen Gang kann man vielleicht etwas ablesen.

Schneeeule Harry

Harry hat zwar keinen Zauberstab, doch anders als in den Romanen von J. K. Rowling, nach deren Figuren die Schneeeulen benannt wurden, bekam er seine Hermine unter sein Gefieder. Diverse Male hatten die beiden Nachwuchs, bis Hermine bedauerlicherweise starb. Nun hat Harry mit Mona und Lisa zwei neue Partnerinnen, mit denen er sich gut versteht.

Schneeeule Harry

Mit 24 Jahren gehört er zwar auch schon zu den Senioren im Zoo, dürfte aber noch ein paar gute Jahre vor sich haben. Das Höchstalter von Schneeeulen in menschlicher Obhut wird mit 28 Jahren angegeben. Harry hat gern seine Ruhe und sitzt meist auf dem Holzfass, seinem Lieblingsplatz.

Pony Mona

Mit der Eröffnung von Meyers Hof als Abteilung für alte Haustierrassen kamen 1998 auch drei Exmoor-Ponys nach Hannover. Die vom Aussterben bedrohte Art ist eigentlich in den Gras- und Heideflächen des südenglischen Exmoor-Nationalparks heimisch. Das Trio blieb allerdings nur kurz.

Exmoor-Pony Mona

1999 kam dann Mona als junge Stute nach Hannover, die mittlerweile auf 21 Jahre und 11 Monate zurückblicken kann – in denen sie sich auf Meyers Hof eben erfolgreich gegen das Aussterben gestemmt und reichlich Nachwuchs in die Welt gesetzt hat. Gemeinsam mit ihrem 2000 angekommenen Partner Bruno, der leider in diesem Jahr gestorben ist. Die Lebenserwartung von Exmoor-Pony im Zoo beträgt 25 Jahre.

Hulman-Langure Kochi

Mit 21 Jahre ist Kochi quasi ebenso alt wie Mona, und auch seine Lebenserwartung im Zoo liegt bei 25 Jahren. Doch Kochi ist und bleibt der Chef auf der Anlage der Hulman-Languren. Er ist sehr aufmerksam und bewacht seinen Harem bestens. Selbstverständlich darf er als Chef auch als erstes an das Futter und sich die besten Stücke aussuchen.

Kochi ist der Chef beim Futter

Was man ihm allzu deutlich ansehen kann. Mit seinem dicken Bauch ist er auch für das ungeschulte Auge leicht zu erkennen. Nur manchmal merkt man, dass er nicht mehr ganz so aktiv ist wie früher – aber dafür muss man ihn schon gut kennen.

Addax-Antilope Mücke

Auch die Addax-Antilope Mücke ist alles andere als eine Eintagsfliege. Mit ihren 17 Jahren ist sie zwar noch ein gutes Stück vom prognostizierten Höchstalter von 20 bis 25 Jahren entfernt, hat aber doch schon altersbedingt eine Gelenk-Arthrose entwickelt, wegen der sie eher behäbig unterwegs ist. Sie hat ohnehin einen ruhigen Charakter und geht gerne allen aus dem Weg. Allen, bis auf die Tierpfleger.

Antilope Mücke

Denn Mücke ist auch die einzige der Antilopen, die sich von ihnen anfassen lässt. Das hilft bei der Fellpflege, die sogar mit einem weichen Hundebürsten-Handschuh möglich ist. Dieses Zutrauen liegt vermutlich daran, dass die Tierpfleger sie abends immer mit einem extra gepflückten Blatt verwöhnen.

Von Andreas Krasselt