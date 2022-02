Hannover

Der Leiter des Zollamts Hannover-Nord beim Hauptzollamtin der Landeshauptstadt, Hinnerk Osterthun, hat eine internationale Auszeichnung erhalten. Anlässlich des Weltzolltages am Donnerstag erhielt er die Auszeichnung „Certificate of Merit“der Weltzollorganisation (WZO). Damit werde die Arbeit des Zollamtsrats für seine Tätigkeit als einer von acht Brexit-Koordinatoren für die bundesweite digitale Unterstützung in derZollabfertigung gewürdigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Große Herausforderungen durch den Brexit“

Die Verdienste des Mannes aus der Wedemark liegen vor allem in der Digitalisierung der Personalplanung. So war eine flexible Einsatzplanung je nach Arbeitsanfall möglich. „Der Brexit und die Rechtsänderungen im Bereich E-Commerce haben die Zöllnerinnen und Zöllner vor große Herausforderungen gestellt. Zur Bewältigung unter Pandemiebedingungen mussten neue Konzepte entwickelt und Vieles digital neu gedacht werden“, erklärte Hinnerk Osterthun.

Die WZO zeichnet zum Weltzolltag unter dem diesjährigen Motto „Der Zoll fördert die eigene digitale Transformation durch die Übernahme einer Datenkultur und den Aufbau eines Daten-Ökosystems“ eine Reihe von Mitarbeitern aus. Sie sind mit der Realisierung von Projekten undWeiterentwicklung der Prozesse der digitalisierten Kommunikation befasst gewesen.

„In der Pandemie haben wir noch stärker gemerkt, wie wichtig eine gutetechnische Ausstattung und digitale Prozesse in der heutigen Arbeitswelt sind“, sagte Osterthun.

Von Thomas Nagel