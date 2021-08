Hannover

Die Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün hatten ganze Arbeit geleistet. Fast 400 Plakate der Parteien haben sie in den vergangen Wochen vor allem von Bäumen in Hannover entfernt. Und das obwohl das Tiefbauamt zuvor das Aufhängen daran ausdrücklich erlaubt hatte. Mittlerweile hat die Verwaltung offenbar eingesehen, dass sie über das Ziel hinausgeschossen ist. Sie hat nach großem Druck der Parteien ihre Mitarbeiter beauftragt, die Plakate wieder aufzuhängen.

Ausbaden musste die Angelegenheit Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. Sie vertritt Personaldezernent Lars Baumann, der wiederum vor kurzem selbst nur kommissarisch die Leitung des Dezernates für Umwelt und Wirtschaft von der aus dem Amt ausgeschiedenen Sabine Tegtmeyer-Dette übernommen hat. Rzyski hatte am Montag zur Online-Sitzung eingeladen, um mit den Parteien eine Lösung im Streit um die Wahlplakate zu finden.

Hinter dem „Diebstahl“ der Plakate steckte die Stadt

Diese hatten ursprünglich vermutet, dass die Plakate gestohlen wurden. Pirat Adam Wolf und die SPD dachten schon über Anzeigen nach. Dann stellte sich heraus, dass die Stadt hinter den zu Hunderten verschwundenen Plakaten steckte. Besonders betroffen war mit 204 Plakaten die SPD, die in der Südstadt gleich zweimal Opfer des rigorosen Vorgehens der Stadtmitarbeiter geworden war. Von der CDU wurden 153 Plakate entfernt, auch von Piraten, Linken, der „Partei“ sowie Volt wurden einige abgehängt.

Im Lösungsvorschlag, den die Stadt den Parteien am Dienstag gemacht hat, räumt diese einen „etwas unglücklichen Verlauf in dieser Angelegenheit“ ein. Das Schreiben liegt der NP vor. Die Verwaltung hat versprochen, die Plakate binnen zwei Tagen wieder aufzuhängen. Allerdings ohne Garantie, dass diese „exakt an der vorherigen Stelle“ platziert werden könnten.

Parteien drohten der Stadt mit Klage

Ursprünglich wollte die Stadt, dass die Parteien die abgehängten Plakate selbst bei ihr abholen und wieder aufhängen. „Sie hat behauptet, dass sie dazu nicht die Kapazitäten hätte. Um die Plakate abzuhängen, hatte sie aber offensichtlich sehr wohl die Kapazitäten“, wundert sich Pirat Wolf, der an der Sitzung teilgenommen hat. Erst unter Androhung von Klagen habe die Verwaltung eingelenkt.

Für die Ehrenamtlichen, die die Plakate mühevoll aufgehängt hatten, sei das Vorgehen der Stadt „ein Schock und großes Ärgernis“ gewesen, sagt CDU-Parteichef Maximilian Oppelt. Die CDU habe sich an die vom Tiefbaumt ausgestellte Genehmigung gehalten, in der das Aufhängen an den Bäumen erlaubt wurde, sofern diese keinen Schaden dadurch nehmen. Er habe „kein Problem“ damit, wenn künftig das Plakatieren an Bäumen komplett untersagt werde. „Aber es geht absolut nicht, dass die Spielregen verändert werden, nachdem die Plakate aufgehängt wurden“.

Auch SPD-Geschäftsführerin Ermana Nurkovic bestätigt, dass die Vorgaben eigentlich dieselben waren wie bei den vorangegangenen Wahlkämpfen. Allerdings habe die Stadt diese „anders interpretiert“. Auch bei der SPD seien viele Stunden Arbeit von Ehrenamtlichen für das Aufhängen der Plakate draufgegangen. Deshalb sei es „wichtig, dass diese jetzt schnell wieder aufgehängt werden“.

Schäden an den Bäumen durch Kabelbinder und Drähte?

Trotz des Einlenkens sieht sich die Stadt weiter grundsätzlich im Recht. In einer Stellungnahme an die Parteien erklärte sie, dass sie auf Basis der Baumschutzsatzung „aufgrund der zu erwartenden nachhaltigen Stammbeschädigungen durch die Befestigung mit Kabelbindern und Drähten“ gehandelt habe. Wegen der Plakatgenehmigung aus dem Tiefbauamt habe sie jedoch ihr „Vorgehen neu bewertet“. Nun will sie selbst mit Polsterungen Beschädigungen „an akut gefährdeten Bäumen verhindern“, kündigt sie an.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht vom rigorosen Vorgehen betroffen waren die Grünen. „Wir haben von Anfang an unseren Leuten gesagt, dass sie nicht an Bäumen plakatieren sollen“, betont Parteichefin Greta Garlichs. Vor allem Jungbäume könnten durch Plakate Schaden nehmen. Auch von der FDP hängte die Stadt keine Plakate ab. „Ich hänge grundsätzlich keine Plakate an Bäume. Es sei denn sie sind von einem Schutzring umgeben“, sagt Fraktionschef Wilfried Engelke.

Von Christian Bohnenkamp