Zoff um Straßensperrungen beigelegt – Hannovers Ampelbündnis bleibt

Hannover

Die Zerreißprobe ist überstanden. Das Ampelbündnis im Rat bleibt bestehen. SPD, Grüne und FDP haben in einer Krisenkonferenz am Mittwochmorgen einen Kompromiss zu den umstrittenen Straßensperrungen in der City gefunden.

„Der Wille der Zusammenarbeit im Ampel-Bündnis und das Wirken für die Menschen dieser Stadt sind größer als die Fantasie der Trennung“, vermeldet SPD-Parteichef Adis Ahmetovic als Erster den Erfolg. Die Verhandlungen sind nach NP-Informationen sehr schwierig gewesen.

Verwaltungsentscheidung als Stein des Anstoßes

Als Ergebnis ist bisher bekannt: Die Innenstadt erhält ihre Experimentier-Räume, die Ratsgremien werden beteiligt. Damit steht der Kompromiss, der von allen Akteuren (OB Belit Onay inklusive) mitgetragen wird. Morgen soll das Papier in Verwaltungsausschuss beschlossen werden.

Die Krise war durch eine Verwaltungsentscheidung entstanden. Schmiedestraße, Böblinger Markt, Marktstraße und später auch die Straßen rund um die Oper sollen im Sommer zu Experimentierräumen werden. Die Stadt will im Rahmen des Innenstadtdialogs testen, welche neue Chancen sich bei weniger Autoverkehr bieten.

„Jetzt sind wir zufrieden“

Einem Beirat, in dem auch die Anwohner vertreten sind, hatte die Verwaltung das Vorhaben im Mai präsentiert. Vor allem die FDP beharrte darauf, dass die Ratsgremien mitentscheiden müssen. „Jetzt sind wir zufrieden“, sagt Fraktionschef Wilfried Engelke. „Mit leichten Schrammen gehen wir aus dem Streit heraus.“

Von Vera König