Zoff mit Chemiefirma: Auch Schule, Kirche und Kita im Sicherheitsbereich

Hochgiftig, leicht entzündlich – und krebserregend. Kein Wunder, dass für den Gebrauch der Chemikalie Acrolein strenge Vorschriften gelten. Die Laatzener Firma CG Chemikalien hat bereits seit 1991 die Genehmigung, den Stoff zu verwenden. 850-Meter Sicherheitsabstand sind vorgeschrieben. Deshalb wehrt sich das Unternehmen gegen den Bau eines neuen Wohngebietes, das in 500 Meter Entfernung auf hannoverscher Seite entstehen soll. Doch schon jetzt gibt es zahlreiche sogenannte schutzwürdige Objekte innerhalb des Radius. Wie kann das sein?

Dazu gehört zum Beispiel das 4-Sterne-Designhotel Wienecke XI. an der Hildesheimer Straße. Chef Andreas Wienecke hat jedoch noch nie von dem Problem gehört. Während die Stadt für das neue Wohngebiet zum Teil gasdichte Fenster und Schulungen für einen Störfall vorschreiben will, hat es für Wienecke beim Umbau seiner Immobilie im Jahr 1999 „keine solcher Auflagen gegeben“, berichtet er.

Keine Auflagen: Die Brauereigaststätte Wienecke XI. war erst 1999 um ein Vier-Sterne-Hotel ergänzt worden. Quelle: Rainer Dröse

„Das ist uns neu“: Chemiegefahr für Grundschule unbekannt

„Das ist uns neu“, heißt es auch von einer Mitarbeiterin der Grundschule Loccumer Straße in Wülfel, die sich ebenfalls innerhalb des 850-Meter-Radius befindet. Vorschriften für einen Störfall sind dort nicht bekannt. Auch habe es keine Übungen dafür mit den Schülern gegeben. Auch bei der katholischen St. Michaelkirche hat es das noch nicht gegeben, berichtet eine Mitarbeiterin. Ein Pflegeheim, Messehallen und eine Kita befinden sich ebenfalls innerhalb des Sicherheitsabstandes.

Im Sicherheitsradius: Die Grundschule an der Loccumer Straße. Quelle: Rainer Dröse

Bei der Politik sorgt das für Verwunderung. „Mich irritiert das schon, dass noch nicht vorher bekannt geworden ist, dass es da ein Problem gibt“, sagt Patrick Hoare, der baupolitische Sprecher der CDU. Den Entwurf für das neue Wohngebiet am Rande der Leineauen, in dem 165 Wohnungen geplant sind, hält er eigentlich für gelungen. Allerdings müsse man die Entscheidung auch gut unter Gesundheitsaspekten abwägen. Hannover brauche zusätzlichen Wohnraum, aber „nicht um jeden Preis“, so Hoare.

FDP-Kritik: Notwendige Vorsorge „nicht getroffen“

Aus Sicht von FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke hätten die betroffenen Anlieger „schon eher informiert werden müssen“. Die notwendige Vorsorge sei „nicht getroffen worden“, kritisiert er. Vor allem vom Gewerbeaufsichtsamt hätte sich Engelke eine bessere Kommunikation in dieser Sache gewünscht. Er hofft, dass der Konflikt schnell geklärt werden kann – entweder durch eine Einigung zwischen der Stadt und CG Chemikalien oder ein rechtskräftiges Gerichtsurteil. Aktuell verwendet die Firma das hochgiftige Acrolein wohl nicht, will sich diese Option aber offenbar bewahren.

„Heute würde man einen solchen Störfallbetrieb an dieser Stelle überhaupt nicht mehr genehmigen“, ist sich SPD-Fraktionschef Lars Kelich sicher. Bedenken, dem neuen Wohngebiet an Hannovers Stadtrand zuzustimmen, hat er jedoch nicht. Das von einem Gutachterbüro vorgeschriebene Sicherheitskonzept hält er für ausreichend. Dieses sieht vor, dass bei einem Störfall in der Chemiefirma Bewohner und Nutzer binnen acht bis zehn Minuten die Gebäude aufsuchen müssen. Fenster sollten verschlossen, Lüftungsanlagen ausgeschaltet werden.

Dass der Konflikt mit der Chemiefirma erst jetzt zutage tritt, obwohl diese seit 1991 die Genehmigung für den Gebrauch von Acrolein hat, liegt laut Stadtsprecher Felix Weiper daran, dass erst „vor einigen Jahren“ vom Bund neu EU-Vorschriften übernommen worden seien. Im November 2018 habe der TÜV Nord den 850-Meter-Abstand für CG Chemikalien ermittelt. Der Bebauungsplan für das Wohngebiet sei der zweite, bei dem das eine Rolle gespielt habe. Ein zuvor genehmigtes Autohaus sei jedoch kein Schutzobjekt gewesen.

Von Christian Bohnenkamp