Zoff in Hannovers Trinkerszene: Fieser Schubser und Angriff mit Krücke

Hannover

Bei zwei polizeibekannten Angehörigen der Trinkerszene am Hauptbahnhof Hannover ist am Wochenende der Streit eskaliert. Ein 64-Jähriger schlug mit seinen Gehilfen auf eine Alkoholabhängige (37) ein. Sie revanchierte sich tags darauf, indem sie den Mann samt Krücken zu Boden schubste.

Die beiden Trinker beschäftigen die Bundespolizei am Hauptbahnhof immer wieder: Bei der Frau mussten die Beamten schon in 46 Fällen tätig werden, bei dem Mann schon 15 Mal. Nun kam jeweils eine weitere Anzeige hinzu.

Schlag mit Gehilfe auf die Lippe

Wie Bundespolizeisprecher Martin Ackert am Sonntag mitteilte, ging der aktuelle Zoff am Freitag gegen 15.20 Uhr los: Der 64-Jährige schlug der 37-Jährigen mit seiner Gehilfe zunächst in den Nacken, dann ins Gesicht. Unbeteiligte verhinderten weitere Übergriffe und alarmierten die Polizei. Die Frau erlitt eine Platzwunde an der Lippe.

Unvermittelter Schubser

Sie teilte dann am Sonnabend aus. Im Bereich des Bahnhofsausgangs zur Lister Meile schubste die Frau den 64-Jährigen gegen 15.05 Uhr von hinten. Er stürzte samt Krücken und blieb am Boden liegen.

Die Polizei ermittelt gegen beide wegen Körperverletzung.

Von Britta Mahrholz