Zoff bei der Hanomag-Lohnhärterei: „Das ist Willkür“

Mehrdad Payandeh hat sich in Rage geredet: „So geht man nicht miteinander um. Das gehört sich nicht“, schimpft Niedersachsens DGB-Chef bei der Warnstreikversammlung. „Es gibt zehn Euro Einstiegsgehalt, das ist knapp über Mindestlohn. Was bildet der sich eigentlich ein? Das ist Willkür.“

Der, damit ist Karsten Seehofer gemeint, zusammen mit seinem Vater Konrad Gesellschafter und Geschäftsführer der Hanomag Lohnhärterei. In dem mittelständischen Unternehmen mit rund 200 Beschäftigten am Sitz Hannover tobt seit Monaten ein heftiger Kampf ums Geld: IG Metall und Betriebsrat wollen erreichen, dass der Flächentarifvertrag für die Metallindustrie nach und nach auch bei der Lohnhärterei gilt, der Manteltarifvertrag soll ebenfalls übernommen werden. Die Geschäftsführung lehnt das kategorisch ab. Nach sechs Verhandlungsrunden und zwei Warnstreiks war die Belegschaft des Unternehmens nun am Donnerstag zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. An der Demonstration am Vormittag durch Hannovers Innenstadt beteiligen sich rund 40 Beschäftigte aus der Früh- und Tagschicht, zu den verschiedenen Streikversammlungen im Laufe des Tages kamen mehr als 100 Beschäftigte.

Betriebsräte fühlen sich bedrängt

Die Stimmung im Unternehmen ist mittlerweile extrem angespannt. Nach Angaben aus Arbeitnehmerkreisen soll Seehafer bei einer Mitarbeiterversammlung zu Beginn der Woche gesagt haben, eher würde er Insolvenz anmelden oder seine Anteile verkaufen, bevor er einen Tarifvertrag mit der IG Metall abschließen würde. Zudem fühlen sich Betriebsräte im Unternehmen arg bedrängt: Im Juli trafen sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite bereits vor dem Arbeitsgericht, weil Karsten Seehafer, privat vor allem bekannt ist als Mäzen und Trainer der Wasserballer von Waspo 98, einzelnen Betriebsräten gedroht haben soll: Sie sollten ihr Mandat niederlegen – sonst hätten sie mit beruflichen Nachteilen zu rechnen. Der Gütetermin scheiterte, im Januar wird das Verfahren fortgesetzt.

Seitdem sei das Verhalten der Geschäftsführung gegenüber Betriebsratsmitgliedern nicht besser geworden, berichtet Manfred Hübschke, Betriebsratschef der Hanomag Lohnhärterei, die wie andere Unternehmensteile zur Seehofer Holding von Vater und Sohn gehört. „Es wird nach wie vor Druck ausgeübt“, so Hübschke. Ein weiteres Betriebsratsmitglied berichtet: „Wir werden täglich beschimpft, ich fühle mich auch persönlich angegriffen.“

Einstiegsgehalt zehn Euro

Derzeit werden die Beschäftigten der Lohnhärterei sehr unterschiedlich bezahlt: Es gebe zwar einige Beschäftigte, die ein Gehalt auf Tarifniveau erhalten, neue Kräfte würden aber als Einstiegsgehalt zehn Euro pro Stunde erhalten, nach einem halben Jahr 10.50 Euro, heißt es aus Arbeitnehmerkreisen. Rund 90 der 200 Beschäftigten würden mit einem Brutto-Gehalt von unter 2000 Euro im Monat nach Hause gehen. „Es geht nicht, dass es so große Unterschiede beim Gehalt gibt“, klagt eine Mitarbeiterin.

Kommt jetzt keine Bewegung in die Verhandlungen, dürfte als nächstes in einer Urabstimmung über einen Erzwingungsstreik abgestimmt werden. Die Arbeitgeberseite hat die Übernahme des Metalltarifvertrags bislang mit Verweis auf die finanzielle Situation abgelehnt, sie strebt einen Haustarifvertrag an, den die IG Metall aber nicht verhandelbar findet. Man sei aber weiterhin gesprächs- und auch kompromissbereit. So sei man auch bereit, die stufenweise Angleichung der Gehälter an den Tarifvertrag weit über die üblichen zwei Jahre hinaus auszudehnen.

2017 und 2018 warf die Hanomag Lohnhärterei, die auf die Wärmebehandlung von Stahl spezialisiert ist, keinen Gewinn ab. In den Geschäftsberichten wird ein niedriges Minus für die Jahre ausgewiesen, der Umsatz sank zudem von 25,9 Millionen Euro auf 23,4 Millionen Euro. Bei der Seehafer Holding allerdings verbuchte man zuletzt einen Gewinn von einer Million Euro. Für die Geschäftsführung (Vater und Sohn Seehafer) der Holding wurden 780 000 Euro in 2018 gezahlt. Für eine Stellungnahme war die Geschäftsführung der Lohnhärterei am Donnerstag nicht zu erreichen.

