Zivilprozess: Ein Vergleich per Videoschaltung

HANNOVER

Ein Allerweltsfall am Freitag in der 10. Zivilkammer: Eine Hausbesitzerin aus Wennigsen will einen Handwerker nicht bezahlen. Der Einbau der Fenster sei mangelhaft, sagt sie. Deshalb wolle sie die ausstehende Rechnung in Höhe von 7763 Euro nicht begleichen und wurde verklagt.

Doch in Zeiten von Corona werden selbst solche Prozesse zum Ereignis. Dominik Thalmann, Richter der 10. Zivilkammer am Landgericht Hannover, demonstriert eine Videoverhandlung. Seit 2002 sieht die Zivilprozessordnung die Rechtsfindung via Bildschirm vor. Doch erst jetzt brennt den Richtern dieses Thema unter den Nägeln. Stichwort: Infektionsschutz.

Anzeige

Mehr virtuelle Verhandlungen seit Ausbruch der Epidemie

„Wir können jetzt fünf Zivilprozesse gleichzeitig durchführen“, sagt der Richter. Die Anschaffungskosten für die Bildschirme, schwenkbare Kameras und Mikro lägen bei wenigen Tausend Euro je Setting. Jetzt finden etwa fünf bis zehn Verhandlungen in der Woche per Zuschaltung statt. In den Vor-Corona-Zeiten seien es deutlich weniger gewesen.

Weitere NP+ Artikel

Für die Beteiligten ist die virtuelle Verhandlung noch ein wenig gewöhnungsbedürftig. So beklagt der Handwerker ein Piepen in der Leitung, weshalb er Hörprobleme habe. Ihr Mandant sei schwerhörig, erklärt Anwältin Kirsten Knigge aus Bremen. Einen Klick später hat Richter Thalmann das Problem behoben.

Video-Prozesse erspart weite Anreise

Warum die Technik nicht schon häufiger eingesetzt werde, erklärt Dominik Thalmann: Nach wie vor legten vor allem Kläger und Beklagte großen Wert auf das persönliche Erscheinen im Gerichtssaal. Die Anwälte scheinen da weniger Berührungsängste zu haben. „Ich kann mir Videoverhandlungen sehr gut vorstellen, vor allem wenn mir weite Anreisen inclusive einer Übernachtung am Gerichtsstandort erspart bleiben“, sagt Kirsten Knigge. Ihr Prozessgegner, Rechtsanwalt Broder Bösenberg, findet: „Am Anfang ist die Technik immer etwas hakelig. Aber gut, dass es jetzt erstmal weitergeht.“

Laut Richter Thalmann eignet sich eigentlich jeder Zivilprozess für eine Video-Verhandlung. Kleine Einschränkung: Bei aufwändigen Beweisaufnahmen mit vielen Zeugen sei das persönliche Gespräch schon besser. „Aber dann habe ich mit den Zeugen im Gerichtssaal gesprochen, und die Anwälte waren zugeschaltet.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Vergleich

Thalmann

Lesen Sie auch

Am Ende der 45-minütigen Verhandlung stand ein. Der Handwerker kassiert 3000 Euro und damit ist der Rechtsstreit beendet. Richter: „Es hätte keinen Sinn gemacht, einen Sachverständigen zu beauftragen, der mehrere Tausend Euro gekostet hätte.“

Von Thomas Nagel