Unilever schafft mit seiner Marke Knorr die Zigeunersauce ab – und weitere Hersteller wie Homann sowie Rewe und Penny mit ihren Eigenmarken wollen ebenfalls den Namen von ihren Produkten verbannen. Eine Entwicklung, die Regardo Rose mit großer Genugtuung verfolgt. Mit seinem Mitstreiter Leonard Oehle vom Forum für Sinti und Roma forderte er 2013 in der NP die Unternehmen auf, ihre Saucen umzubenennen. Damals noch vergeblich. „Umso größer ist jetzt die Freude, dass es doch noch geklappt hat. Das lag natürlich nicht nur an uns, aber wir haben sicherlich einen Beitrag dazu geleistet“, sagt Rose.

Die Sache schlug damals bundesweit Wellen. Und der kleine Verein aus Hannover zog viel Hass und Wut auf sich. „Wir sind sogar mit dem Tode bedroht worden. Am Telefon und per Post“, berichtet Rose. Schmierereien am Vereinsbüro an der Basilika St. Clemens habe es auch gegeben. „ Auschwitz war viel zu wenig“ und „Dreckige Zigeuner“ hätten unbekannte Täter an die Tür geschmiert.

Zigeunersauce Berichterstattung 2013 Quelle: Archiv NP

Kaum Unterstützung von den Dachverbänden

Kirchen, Region und Stadt Hannover unterstützten die Initiative aus Hannover. Die Stadt verbannte sogar das Zigeunerschnitzel aus ihrer Kantine im Rathaus. Echte Unterstützung von Sinti-und-Roma-Dachverbänden blieb allerdings aus, sowohl in Niedersachsen als auch auf Bundesebene. „Das hat uns damals das Genick gebrochen“, sagt Rose, der 2013 auf einem Grillfest entschieden hatte, dass er endlich etwas gegen den Namen Zigeunersauce unternehmen müsse.

Zum Fleisch gab es Ketchup, Senf – und eben Zigeunersauce. „Erst schicken sie uns als Zigeuner ins Gas, und dann machen sie auch noch Geld mit uns“, sagte Rose damals zu seinem Mitstreiter Oehle. Jedes Mal habe er sich geärgert, wenn er im Regal im Supermarkt an den Saucen vorbeigegangen sei.

Der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma begrüßte zwar jetzt die Entscheidung der Hersteller, betonte allerdings erneut, dass es wichtigere Probleme gebe. „Zigeunerschnitzel und Zigenuersauce sind nicht von oberster Dringlichkeit“, hieß es. Wichtiger sei es, Begriffe wie „Zigeuner“ im Kontext zu bewerten, wenn etwa in Fußballstadien „Zigeuner“ oder „Jude“ mit eindeutig beleidigender Absicht skandiert werde.

Rose ärgert diese Haltung. Er empfindet die Benennung der Sauce eindeutig als diskriminierend. „Und so lange auf der Sauce noch das Wort ,Zigeuner’ steht, ist es umso schwerer, erfolgreich gegen Antiziganismus vorzugehen“, argumentiert er.

„Zigeuner schon lange nur noch eine Beleidigung“

Laut Maik Claasen, Mitglied im Verein Sinti und Roma Mittelweser aus Nienburg, war der „Begriff Zigeuner von Anfang an mit einem feindlichen Unterton verbunden“. Er sei „rassistisch“ und schon lange „nur noch eine Beleidigung“. Deshalb begrüßt auch Claasen die Umbenennung der Saucen. Ihn stört auch, dass Sinti und Roma durch den Begriff „in eine Schublade gesteckt werden. Wenn es um Sinti geht, sollte man von Sinti sprechen, wenn es um Roma geht von Roma“, fordert er. Der Rassismus gegen diese Gruppen wirke sich täglich aus. „Das fängt in der Schule an und geht beim Arbeitgeber oder auf dem Arbeitsamt weiter“, sagt Claasen.

Der Anwalt Dündar Kelloglu, der 2013 mit seiner Kollegin Kerstin Rauls-Ndiaye das Forum für Sinti und Roma bei ihrem Vorgehen gegen die Hersteller der Sauce unterstützt hat, hatte mit der Umbenennung „ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet“. Umso mehr freut er sich „über die überraschende Wende“. Die Initiative des Forums für Sinti und Roma habe „Früchte getragen“ – auch, wenn die Hersteller eine „sehr lange Zeit zum Überlegen“ gebraucht hätten. Kelloglu glaubt, dass in der Gesellschaft eine „Mehr-Sensibilität“ für Rassismus erreicht worden sei, eine Entwicklung, die die Proteste in den USA zuletzt noch einmal verstärkt hätten.

Post für die Hersteller: Mit einem Schreiben forderten Regardo Rose (links) und Leonhard Oehle vom Forum für Sinti und Roma 2013 die Produzenten der Saucen auf, diese umzubenennen. Unterstützung bekamen sie vom Anwalt Dündar Kelloglu. Quelle: Frank Wilde

Der kleine Verein aus Hannover ist zwar 2018 aufgelöst worden, laut Regardo Rose „krankheitsbedingt“. Allerdings sei eine Neugründung geplant, ein Dachverband für mehrere Vereine von Sinti und Roma aus Niedersachsen, den sich nicht nur die Gruppe aus Nienburg anschließen wolle, sondern auch Gruppen aus Oldenburg, Leer und Celle. „Wir fühlen uns durch die bisherigen Dachverbände nicht vertreten“, erklärt Maik Claasen diesen Schritt.

