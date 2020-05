Zigaretten und Corona: Sollten Raucher jetzt aufhören?

Hannover

Wegen Corona ist die gemeinsame Raucherpause mit den Kollegen oder Freunden gerade nicht drin. Nicht nur deswegen ist die Lungenerkrankung Covid-19 für den einen oder anderen Raucher auch ein Grund, über den eigenen Zigarettenkonsum nachzudenken. Denn zum Weltnichtrauchertag warnt die Niedersächsische Ärztekammer nochmal vor den Gefahren des Rauchens – gerade mit Blick auf Corona.

Unzweifelhaft sei, dass Raucher ein größeres Risiko tragen, wenn sie an Covid-19 erkranken, sagt die Präsidentin der Ärztekammer Martin Wenker. Sie sieht darin ein zusätzliches Argument, um mit dem Rauchen aufzuhören. „ Tabak und Nikotin sind in jeder Form – ob als klassische Zigarette oder per Verdampfer konsumiert – gesundheitsschädigend“, sagt Wenker.

Anzeige

Corona kann Motivation sein

Dazu zählen auch die bei Jugendlichen beliebten E-Zigaretten, Shishas und Tabakerhitzer. In jüngster Vergangenheit seien in den USA laut Ärztekammer viele Fälle von Lungenerkrankungen bei Nutzern von Verdampfern aufgetreten. Die im Dampf freigesetzten Aerosole „können schädliche und toxische Substanzen“ enthalten, so Wenker. Sie beeinträchtigten auch die Flimmerhärchen in den Bronchien und machten dadurch den Weg für Viren frei.

Weitere NP+ Artikel

E-Zigaretten sind laut Ärtzekammer ebenfalls schädlich. Quelle: dpa

Christa Schütze, Fachreferentin Prävention bei der Krankenkasse AOK Niedersachsen, kann sich vorstellen, dass die Corona-Pandemie ein Grund sein kann, mit dem Rauchen aufzuhören. „Häufig sind gesundheitlicher Druck oder auch ein neuer Partner der Auslöser“, sagt sie. Die ständige Berichterstattung über Corona rücke die Gefahren des Qualmens immer wieder ins Bewusstsein, meint die hannoversche Rauchfrei-Trainerin Ursula Neubacher. Dies könne die Raucher dazu bewegen, die Kippen endgültig wegzuschmeißen. „Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Zum Beispiel könnte die Kurzarbeit und die Langeweile die Sucht verstärken.“

Nicht mehr zu rauchen, hilft der Gesundheit

Doch bringt es einem Raucher in der aktuellen Pandemie noch was, den Glimmstängel für immer zur Seite zu legen? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) betont, dass es nie zu spät sei, um mit dem Rauchen aufzuhören. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Rauchen die weltweit häufigste vermeidbare Ursache für Krankheiten ist. Ein Rauchstopp ist immer ein Gewinn für die persönliche Gesundheit.“ Je weiter die letzte Zigarette zurückliege, desto eher habe sich der Körper von den Giftstoffen erholt.

Wie Rauchen auf den Körpger wirkt. Quelle: dpa

Wer überzeugt ist, sich ohne fremde Hilfe der Sucht stellen zu können, für den hat die BZGA einige Tipps gesammelt. Zunächst einmal sollten Raucher alles, was sie an ihr Laster erinnert, entsorgen. Dazu gehören neben den Zigaretten auch der Aschenbecher oder auch das Feuerzeug. Sie sollten zudem Freunde sowie Familie, um Unterstützung bitten – und um sicherzugehen, dass ihnen der Kumpel nicht bei der nächsten Radtour eine Zigarette anbietet. Generell sollten Orte gemieden werden, an denen geraucht wird.

Belohnung statt Zigarette

„Als Ausgleich sollte man sich belohnen für jede Zigarette, die man nicht geraucht hat“, sagt Neubacher. Was eine Belohnung sein kann, müsse jeder selbst bestimmen: Ein Tee oder ein gutes Essen könnten motivieren, stark zu bleiben. Ein Spaziergang oder eine Laufrunde helfen dabei, sich abzulenken. „Es gibt zudem Smartphone-Apps, die einem jedem Tag zeigen, wie viel Geld man schon gespart hat, seitdem man mit dem Rauchen aufgehört hat“, sagt Neubacher. Im Kampf gegen die Sucht bietet sie auch Hypnose-Einheiten an, mit denen neue Verhaltens- und Denkmuster gebildet werden können.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Viele Präsenz-Seminare sind zuletzt wegen Corona ausgefallen. Es gibt jedoch auch zahlreiche Online-Seminare, die eine Alternative sein können. Die großen Krankenkassen haben zumeist ein eigenes Programm, dass Rauchern beim Entwöhnen helfen soll. Auch die Kosten werden komplett oder in großen Teilen erstattet, wenn die Kurse durch die Prüfstelle Prävention zertifiziert sind. Die BZGA bietet ebenfalls ein Online-Ausstiegsprogramm mit persönlicher Beratung durch „Rauchfrei“-Lotsen an. Über die Rufnummer 0800-8313131 können Interessierte eine kostenlose, telefonische Beratung wahrnehmen.

Von Sascha Priesemann