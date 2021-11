Hannover

Festnahme in Spanien: Zielfahnder der Polizeidirektion Hannover haben in Malaga einen gesuchten Drogendealer (23) festgenommen. Nach dem Mann war monatelang gefahndet worden. Der Zugriff erfolgte Ende Oktober, wie Sprecher Marcus Schmieder am Mittwoch mitteilte.

Dem 23-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen Ende 2020 und Anfang 2021 in Hannover mit Cannabis gehandelt zu haben. Wie viel Rauschgift der Händler in diesem Zeitraum verkauft hat, ist laut Schmieder noch nicht gekannt.

Gesuchter taucht unter, als der Haftbefehl erlassen wurde

Gegen den Mann war eine Weile lang ermittelt worden. Schließlich wurde vom Amtsgericht Hannover Haftbefehl gegen ihn erlassen. Doch bevor Fahnder ihn festnehmen konnten, war der 23-Jährige abgetaucht.

Nach ihm wurde gesucht. „Doch er war weder in Hannover noch in ganz Deutschland auffindbar“, sagt Schmieder. Schließlich wurde der nationale Haftbefehl auf einen europäischen Haftbefehl ausgeweitet. Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass sich der Gesuchte in Spanien aufhält.

Mann sitzt in Deutschland in U-Haft

An der Costa del Sol wurde er schließlich ausfindig gemacht, Ende Oktober in Malaga festgenommen und kurz darauf zurück nach Deutschland gebracht. Inzwischen sitzt der Mann in U-Haft.

Der 23-Jährige ist im Drogengeschäft kein Unbekannter. Er ist den Ermittlungsbehörden einschlägig bekannt und wegen verschiedener Rauschgiftdelikte vorbestraft.

Von Britta Mahrholz