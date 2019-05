Osterwald

Am 8. Mai ist es in Osterwald (Garbsen) zu einem Fahrradunfall zwischen einem 12- und einem 16-Jährigen gekommen. Die beiden stießen mit ihren Rädern zusammen. Dabei landete der jüngere Schüler in einem Graben und brach sich den Oberschenkel. Eine Frau soll den Unfall gesehen haben, sich allerdings zu schnell vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei sucht sie nun, um den Hergang aufklären zu können.

Von eva