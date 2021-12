Hannover

Als der Sozialarbeiter (59) die Wohnung von Andrea E. (49) Anfang 2017 im Roderbruch betrat, fand er wenig kindgerechte Verhältnisse vor. „Die ganze Wohnung war verqualmt“, erinnert sich der Zeuge am Freitag im Landgericht Hannover. Fünf Erwachsene waren in der Küche und tranken Alkohol. Um das Neugeborene der Angeklagten kümmerten sich die fünf Geschwister.

Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Andrea E. muss sich wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch verantworten. Ihre Töchter im Alter von zehn und sechs Jahren wurden missbraucht. Drei Brüder sind deshalb verurteilt worden. Und man fragt sich, warum nicht auch Andreas R. (55) vor Gericht steht. Er war der Lebensgefährte von Andrea E. Der Mann saß bereits in Bremen wegen sexuellen Missbrauchs im Gefängnis.

Verfahren gegen vorbestraften Stiefvater wurde eingestellt

„Ich freue mich so, dass ich nicht mehr nach Hause muss“, sagte das ältere Opfer unter Tränen zu seiner Pflegemutter (59). Die jüngere Schwester nennt seit dem 22. Januar 2018 die 59-Jährige „Mama“. Die Erzieherin beschrieb, wie sich das ältere Kind in diesem Moment öffnete. „Er hat mich auch missbraucht. Ich habe große Angst vor ihm.“ Gemeint ist Andreas R. (55), der Stiefvater des Opfers.

Dazu Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover: „Es gab ein Verfahren gegen diesen Mann. Letztendlich gab es nicht genug Beweismittel gegen ihn.“ Auch ein psychologisches Glaubwürdigkeitsgutachten konnte den Verdacht nicht bestätigen.

Aber die Angeklagte und Andreas R. haben massiv gegen das Umgangsverbot verstoßen. Am 31. Oktober 2017 wurden auf dem Handy der älteren Tochter eindeutige Nachrichten von einem der pädophilen Täter gefunden. Danach durften sich die Beiden den Töchtern nicht mehr nähern oder Kontakt aufnehmen. Die Pflegemutter schilderte, dass mehr als 40 Mal gegen das Kontaktverbot verstoßen worden sei. „Er hat sie zwei Jahre verfolgt, auch bei uns im Ort.“ Schule, Bahnhof, Arztbesuch – immer kreuzte der große, dünne Mann auf. Er steckte der älteren Tochter zwei Mal verbotener Weise ein Handy zu. Andrea E. versprach ihren Kindern, dass sie bald wieder nach Hause kommen könnten. Eine Lüge.

Begann Missbrauch früher, als in der Anklage steht?

Laut Anklage trugen sich die sexuellen Missbräuche von Juni bis November 2017 zu. Da waren die Kinder schon nicht mehr in der Familie. „Die Jungen und Mädchen waren verwahrlost“, schilderte der Sozialarbeiter. Sie hätten alle unter Krätze gelitten, die sie in den desolaten Familienverhältnissen nicht kurieren konnten. Auch deshalb wurden sie aus der Familie genommen. Der Missbrauch habe sich laut Anklage zugetragen, als die Kinder am Wochenende zu Besuch bei ihrer Mutter waren.

Doch glaubt man der Pflegemutter, begannen die Übergriffe bereits viel früher. So habe eines der Opfer geschildert, dass es Silvester 2016 mit K.o.-Tropfen betäubt worden sei. Sie wachte dann mit einem der Peiniger in ihrem Bett auf. Während des Missbrauchs seien dem Kind Mund und Nase zugehalten worden. „Es hatte Todesangst“, sagt die Pflegemutter.

Andrea E. hat anscheinend von den Verbrechen an ihren Kindern gewusst. Das hat auch das Jugendamt in seinen Akten vermerkt, wie eine Sozialarbeiterin (42) aussagte. Die Pflegemutter berichtete, dass die Kinder alles der Angeklagten erzählt haben. Doch Andrea E. kümmerte das nicht. Sie ließ ihre Kinder regelmäßig am Wochenende mit den trinkenden Männer allein. In Bremen erwartete sie ihr Liebhaber.

