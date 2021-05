Hemmingen

Wie die Polizei Hannover jetzt mitteilte, hat am vergangenen Dienstag, 11. Mai, ein Radfahrer eine Longboardfahrerin (16) an der Berliner Straße in Hemmingen überholt und sie dabei vom Board gestoßen, wobei sie leicht verletzt worden sei. Der Radfahrer sei weitergefahren ohne anzuhalten. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Die 16-Jährige war gegen 15 Uhr mit ihrem Longboard auf dem Geh- und Radweg der Berliner Straße unterwegs, aus Richtung einer Schule kommend, kurz vor der Döhrener Straße. Als der Radfahrer sie überholte und dabei streifte, stürzte das Mädchen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte die leicht verletzte Longboardfahrerin in ein Krankenhaus.

Beschreibung des Radfahrers

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht gegen den Radfahrer. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Er war mit einer blauen Jeans bekleidet und hatte kurze, an den Seiten kurz rasierte Haare. Er war mit einem schwarzen Citybike mit Korb auf dem Gepäckträger unterwegs.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Radfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05109 / 517-115 zu melden.

Von rahü