Hannover

Nach Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt parkte der Halter (36) des VW Passat in der Warmbüchenstraße. Gegen zwölf Uhr hörten zwei Zeugen einen lauten Knall und sahen, wie ein dunkler SUV beim Ausparken gegen den VW Passat gefahren ist.

Ein weiterer, unbekannter Autofahrer hat den Zusammenstoß ebenfalls gesehen und versucht, den Verursacher auf den Unfall aufmerksam zu machen. Der- oder diejenige fuhr aber in Richtung Marienstraße und weiter in Richtung Braunschweiger Platz davon. Der Schaden an dem VW Passat wird durch die Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, also Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum flüchtenden Pkw oder zum Unfallverursachenden geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 / 1 09 32 17 zu melden.

Von rahü