Hannover

In der Nacht zu Sonnabend, ist ein Kleinkraftrad in der Elmstraße im Sahlkamp in Brand geraten. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung aktuell nicht aus und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler bemerkte ein Mann (23) gegen 0.40 Uhr, dass mehrere E-Scooter und ein Kleinkraftrad in Flammen standen. Er verständigte die Feuerwehr und versuchte selbst, das Feuer zu löschen. Fünf nahestehende E-Scooter wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt, die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 1000 Euro.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Moped gestohlen?

Zudem gehen die Beamten davon aus, dass das Moped zuvor gestohlen wurde. Allerdings liegen der Polizei keine Hinweise auf einen Geschädigten vor.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 55 55 zu melden.

Von rahü