Hannover

Kein Pop- oder Rockkonzert, sondern der Gesang tausender gläubiger Menschen aus halb Deutschland füllt drei Tage lang die Tui-Arena. Unter dem Motto „Die Liebe versagt nie“ findet bis Sonntag der jährliche Sommerkongress der Zeugen Jehovas statt. Neben Vorträgen, Videos und Interviews steht am Samstag mit der Taufe neuer Gläubiger wieder ein Höhepunkt auf dem Programm.

Das Treffen steht diesmal ganz im Zeichen der Nächstenliebe – frei Ländergrenzen und Vorurteilen, wie die Veranstalter betonen. „Der Sommerkongress in der Tui-Arena ist in jedem Jahr ein Highlight für die Zeugen Jehovas aus Niedersachsen, Bremen, Westfalen, Nordhessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt“, so Ruben Gräf, Verantwortlicher für die Pressearbeit. Zum Auftakt am Freitag kamen bereits rund 8000 Gläubige. Am Samstag und Sonntag werden es erfahrungsgemäß noch mehr. Gräf: „Wir rechnen an beiden mit 9000 bis 9500 Menschen.“

Vorträge , Videos und Taufen

Kurzweilig soll der Kongress werden. Zwischen Vorträgen lockern Videos, Live-Interviews und ein zweiteiliger Spielfilm das Programm auf. Das Thema, das sich wie ein roter Faden durch die dreitägige Veranstaltung zieht: Nächstenliebe. Egal ob in der Familie oder auch am Arbeitsplatz – „in der Gesellschaft“, so Gräf, „wird es manchmal schwer Nächstenliebe auszuüben.

Traditionell wird viel gesungen – und viel Wert auf einen feierlichen Rahmen gelegt. Männer tragen Anzug, Hemd und Krawatte, die Frauen schicke Sonntagskleider, auch Kinder werden herausgeputzt. Einen besonderen Grund zum Feiern haben am Samstag wieder einige neue Gläubige. Sie wagen den großen Schritt, lassen sich in einem großen Becken untertauchen und so taufen.

Skepsis in der Gesellschaft bleibt

Bei aller Harmonie, mit der sich Tausende Gläubige dem Thema Nächstenliebe, hingeben. Mit ihren von außen straff und autoritär anmutenden Struktur, einer ausgeprägten Missionstätigkeit und der Ablehnung religiöser Feiertage und Geburtstage wird den Zeugen Jehovas in der Gesellschaft nach wie vor viel Skepsis entgegengebracht. Jürgen Schnare, Experte für neuere religiöse Bewegungen und Weltanschauungsfragen, beschreibt ihr Weltbild im Vergleich zu den anderen christlichen Kirchen als „restriktiv, unfreier, stark reglementiert“. Auch eine starke Be­schränkung auf die sozialen Kontakte innerhalb der Gemeinschaft sei vorhanden. Was außerhalb ist, werde immer als gefährlich empfunden. Wenn jemand die Gemeinschaft verlässt, werden die Kontakte meist ganz abgebrochen. Margit Ricarda Wolf ist eine dieser Aussteigerinnen. Sie geht mit ihrer ehemaligen Glaubensgemeinschaft hart ins Gericht.

Von André Pichiri