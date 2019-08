Hannover

Mülltrennung ist das eine Thema, Müllvermeidung das andere. Tatjana Franz (22) lebt genau das seit rund zweieinhalb Jahren. „Ich habe mich während meines Geografie-Studiums mit Böden und Umweltauswirkungen befasst, im Vorlesungssaal hatten aber alle To-Go-Becher und Plastikflaschen mit.“ Das passte für die junge Frau nicht zusammen, so dass sie sich zum Jahreswechsel vornahm: Sie wollte ein Jahr lang schauen, wo der Müll herkommt. Der Rest sei ein schleichender Prozess gewesen, der dazu führte, dass die 22-Jährige nun kaum noch Müll produziert. „Mein Freund und ich haben pro Monat Plastikmüll, der in ein übliches Marmeladenglas passt.“

Am Anfang war das nicht immer einfach. „Wir mussten uns natürlich erst daran gewöhnen. Es ist zu Beginn aufwendig, aber auch sehr spannend.“ Und so hat sie inzwischen auch ihre Familie damit infiziert. Um auch zwischendurch immer gut vorbereitet zu sein, nimmt Franz in ihrer Handtasche immer ein Besteck, einen Beutel und eine Trinkflasche mit.

Einkauf im Unverpackt-Laden

Lebensmittel kauft Franz in „Unverpackt-Läden“ oder auf dem Markt. Manche Produkte, wie Puder und Creme Fraîche stellt sie selber her. Das ist nicht unbedingt teurer. Einzelne Nahrungsmittel kosteten zwar mehr, dafür seien andere in der jeweiligen Saison günstiger. Franz: „Das gleicht sich aus.“

Und auch Kleidung kauft sie bewusst ein. Zum Beispiel bei Greenality, einem hannoverschen Geschäft mit Produkten aus Baumwolle, in Second-Hand-Geschäften oder bei Kleidertauschbörsen. In Sachen Elektronik lautet das Motto des jungen Paares: „So lange reparieren, wie es nur geht.“

Müll vermeiden: Tatjana Franz (22) geht mit Beuteln und Dosen im LoseLaden einkaufen. Quelle: Dröse

Einwegplastik soll reduziert werden

Um dem Problem des vielen Mülls langfristig entgegenzuwirken, fordert Tatjana Franz die Reduzierung von Einwegplastik, ein stärkeres Bewusstsein der Menschen zum Thema Müllvermeidung. Und von der Politik fordert sie eine bessere Unterstützung rund um das Thema „Unverpackt-Läden“ und ähnliche Konzepte. „Ich denke, das Thema wird uns künftig noch viel beschäftigen“, sagt Franz. Sie betont aber auch: „Es müssen nicht alle Menschen alles machen. Aber sie sollen darüber nachdenken, wie einfach es ist, Müll zu sparen.“

Trotz ihres Einsatzes findet auch die 22-Jährige Bereiche, in denen ihr Plastik wichtig ist. „Bei Medizinprodukten lege ich wert darauf, dass die Medikamente gut verpackt sind und auch die Spritzen steril sind.“

Der Zero-Waste-Stammtisch

Im vergangenen Jahr hat Tatjana Franz schließlich den ersten Zero-Waste-Stammtisch in Hannover gegründet. „Seitdem treffen wir uns jeden ersten Donnerstag im Monat im LoseLaden in der Südstadt.“ Dort geben sich die etwa neun Teilnehmer unter anderem Tipps zum Thema nachhaltige Geschenke, spezielle Geschäfte in der Stadt oder sie besuchen auch mal eine Deponie der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha).

Von Cecelia Spohn