Zentrales Corona-Impfzentrum in Hannover hat 60 Millionen Euro gekostet

Hannover

Das Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover, das in wenigen Tagen schließt, hat rund 60 Millionen Euro gekostet. Das Land Niedersachsen werde die von der Stadt Hannover und der Region vorgestreckte Summe vollständig übernehmen, sagte Hannovers Finanzdezernent Axel von der Ohe am Donnerstag bei einer Bilanz der Arbeit des Impfzentrums. Rund ein Drittel der Kosten entfallen demnach auf die Infrastruktur, zwei Drittel auf den Betrieb.

806.000 Spritzen verabreicht, 7215 Impfungen an einem Tag

Nach knapp acht Monaten Betrieb schließt das Impfzentrum am kommenden Montag, 27. September, seine Türen. Seit dem Start am 1. Februar wurden auf dem Messegelände 806.000 Spritzen verabreicht. Bis zum Montagabend werden noch rund 5000 Impfungen dazu kommen.

Die meisten Impfungen an einem Tag hatte es am 17. Juni mit 7215 Dosen gegeben. Vom 18. bis zum 24. Juni hatte es die meisten Impfungen in einer Woche gegeben: In diesem Zeitraum erhielten 45.942 Menschen eine Dosis.

16 mobile Impfteams im Einsatz

Eigentlich war das Ende der Impfzentren für dem 30. September vorgesehen. Weil aber am 6. September auf dem Messegelände zum letzten Mal Erstimpfungen stattfanden, wird es jetzt schon am 27. September geschlossen: Damit werde die übliche Drei-Wochen-Frist zwischen der Erstimpfung und der Zweitimpfung eingehalten, hatte ein Regionssprecher mitgeteilt.

Nach der Schließung des Impfzentrums wird es in der Region Hannover 16 mobile Impfteams geben, die nach den Vorgaben des Landes aus bis zu zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen können. Dadurch kann ein Team bei Bedarf auch gleichzeitig an mehreren Einsatzorten impfen. Das Land trägt für die Teams einen Großteil der Kosten, der Bund übernimmt einen Anteil. Die Teams werden bei Sonderaktionen eingesetzt – zum Beispiel in sozialen Brennpunkten, in Schulen oder für Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen.

Von Mathias Klein