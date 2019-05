Hannover

Nachdem das Innenministerium noch Ende Februar Osnabrück und die dortige Erstaufnahmeeinrichtung als Standort genannt hatte, heißt es nun, Langenhagen bei Hannover werde „als erster Standort priorisiert“. In der Zusammenarbeit mit anderen Behörden vor Ort könnten Synergieeffekte erzielt werden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums auf epd-Anfrage.

Weitere Standorte noch offen

Die Entscheidung über weitere Standorte sei noch offen. Osnabrück komme aktuell aber nicht mehr als Dienststandort in Frage. Zuvor hatte es in Osnabrück zahlreiche Proteste gegen die Pläne der rot-grünen Landesregierung gegeben. Unter anderem die Grünen hatten angemahnt, dass eine Erstaufnahmeeinrichtung, in der Menschen seit 2014 Zuflucht gefunden hätten, nicht „zum Zentrum von Abschiebungen und schwierigen Menschenrechtsentscheidungen“ werden solle.

Einrichtung steht für Willkommenskultur

Die Einrichtung, der Innenminister Boris Pistorius ( SPD) selbst den Namen „Erich-Maria-Remarque-Haus“ gegeben habe, stehe für Willkommenskultur und nicht für Abschiebezentrum. Die Bundestagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen, Filiz Polat, hatte betont, sie halte die Pläne „für kein gutes Signal“.

Linke, Jusos und Caritas dagegen

Auch die Linken, die Caritas und die Jusos in der Stadt hatten sich gegen das Vorhaben gewandt. Sie kritisierten ebenso wie Landespolitiker von Grünen und Linken nicht nur den Standort, sondern die Pläne zur zentralen Rückführung an sich. Die Kommunalen Ausländerbehörde würden dadurch entmündigt. Ihnen seien aber die Gründe für eventuelle Abschiebungshindernisse am besten bekannt.

Innenministerium sieht Vorteile

Innenminister Boris Pistorius ( SPD) will mit der geplanten zentralen Landesbehörde den „Rückführungsvollzug“ optimieren. Sie soll künftig anstelle der Kommunen zuständig sein, wenn Ausländer ausreisepflichtig sind. Der Vorteil einer Zentralisierung sei unter anderem eine einheitliche Rechtsanwendung, insbesondere bei der Erteilung von Duldungen und der Beantragung von Abschiebungshaft, erläuterte das Innenministerium.

