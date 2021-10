Zeitzeugen in Ahlem erinnern sich: Wo waren die Eingänge zum Asphaltstollen?

Hannover

Seitdem die Stadt Hannover bekannt gegeben hat, dass sie die Asphaltstollen nördlich und südlich der Heisterbergallee in Ahlem erkunden und möglicherweise sichern möchte, wundern sich die Anwohnerinnen und Anwohner: Wo genau waren eigentlich die Tunnel? Wie viele Eingänge gab es ? Und wie stabil sind die Gänge rund 15 Meter unter der Erde? Die NP hat zwei Zeitzeugen getroffen, die sich an das verzweigte Tunnelsystem mit offenbar mehreren Eingängen erinnern.

Von der Heisterbergallee fährt Dieter Katzschke (83) mit seinem Auto in Richtung Harenberg. „Dort hinter den Bäumen war früher ein Bunker“, erinnert sich der Rentner und zeigt aus dem Autofenster als er beim Englischen Friedhof entlang fährt. Katzschke wohnt schon immer in Hannover-Limmer. Die Strecke von Limmer nach Harenberg kennt er gut: „Früher bin ich den Weg immer mit dem Rad gefahren“, erzählt der 83-Jährige.

„Hier war ein Eingang zu den Stollen“

Nach etwa fünf Minuten Autofahrt stoppt er vor der Bushaltestelle „Harenberg/Kollrothshöh“, parkt sein Auto am Straßenrand und steigt aus. Auf der linken Straßenseite steht eine Scheune mit Wohnhaus, rechts von Katzschke sind Felder: „Die Scheune stand schon immer da“, erinnert sich Katzschke, „ und genau hier war ein Eingang zu den Stollen“, sagt er und zeigt auf eine Fläche, die längst zugeschüttet ist und mittlerweile von außen nicht mehr auf unterirdische Schächte schließen lässt.

„Hätte dort unten nicht sein mögen“

Als 15-Jähriger ist Katzschke hier regelmäßig mit seinem Fahrrad vorbeigekommen. „Ich habe immer gedacht, dass ich dort unten nicht hätte sein mögen“, erinnert er sich. Grund dafür seien auch die Geschichten über Kriegsgefangenen gewesen, die damals in der Nachbarschaft erzählt wurden. „Bei Luftangriffen haben Menschen auch in den Stollen Schutz gesucht“, weiß Katzschke. Der Renter wirkt nachdenklich: „Das war als würde die ganze Luft brennen“, sagt er, „die feuerrote Luft am ganzen Himmel über Hannover kann ich einfach nicht vergessen.“

Von Außen heute nicht mehr sichtbar: Dieter Katzschke (83) erinnert sich an einen Stolleneingang unweit von Ahlem. Quelle: Sophie Peschke

Genauso wenig die Radtouren vorbei am Stolleneingang: „In den 1950ern habe ich dann gesehen, wie die Maschinen und Loren reingefahren wurden und die Grube dann zugeschüttet wurde“, erinnert sich Katzschke.

War bis 1925 in Betrieb: Die dampfbetriebene Seilfahrtmaschine im Maschinenhaus einer der Fördertürme der Asphaltbergwerke in Ahlem. Quelle: Heimatmuseum Ahlem

Etwas später wurden die ersten Häuser im wenig entfernten Ahlem gebaut: „Über das Ausmaß der unterirdischen Gänge war niemand informiert. Die Stollen in Lehrte sollen zum Beispiel so groß gewesen sein, dass man einen Kölner Dom reinstellen könnte. Wer weiß schon, wie groß die Stollen in Ahlem wirklich sind?“, fragt der ehemalige Elektriker. Vorschriften oder gar Vorsichtsmaßnahmen habe es nicht gegeben. „Das war einfach freigegebenes Bauland und über die Hohlräume unter den Häusern hat niemand nachgedacht.“

In den 1980ern: Risse im Mauerwerk in Badenstedt

Dass die Asphaltstollen nun untersucht und möglicherweise gesichert werden sollen, erinnert Katzschke an die Salzstollen in Badenstedt. In den 1980er Jahren habe es dort Risse im Mauerwerk gegeben: „Zum Beispiel bei einer Kollegin meiner Frau, die in Badenstedt lebte. Das ging richtig unter die Haut.“

In ihrem Haus Am Asphaltberge hat Ruth Gröne einige Dokumente, darunter auch Fotografien von den Asphaltstollen um 1910. Quelle: Ilona Hottmann

Ruth Gröne (88) lebt in ihrem Haus Am Asphaltberge in Ahlem. Das habe sie gemeinsam mit ihrem Mann von 1954 bis 1955 gebaut: „Mein Mann ist beim Ausschachten auf Gestein gestoßen und hat mit einem Presslufthammer arbeiten müssen“, erinnert sie sich. Dass Häuser über den Asphaltstollen abrutschen könnten, hält die Seniorin für „großen Quatsch“.

Schutz vor Bomben: „Wochenlang in den Stollen“

Die Holocaust-Überlebende kennt die Stollen, 1944 war sie als 11-Jährige teilweise wochenlang rund 30 Meter tief unter der Erde, um Schutz vor den Luftangriffen zu suchen: „Wir waren erst ausgerüstet mit wackeligen Klappstühlen, später schliefen wir auf kleinen Luftschutzbetten“, erinnert sich die 88-Jährige, die erst am Dienstag ihre Biografie veröffentlicht hat. Darauf habe sie die Nächte in den Asphaltstollen, die Gröne „Luftschutzunterkunft“ nennt, durchschlafen können. „Die Gänge waren aus massivem Gestein, wir waren tief unter der Erde“, so Gröne. Von den Bombenangriffen habe sie in den Asphaltstollen nur etwas mitbekommen, wenn das Licht ausging: „Dann wussten wir, dass draußen die Hölle los war und eine Elektroleitung getroffen sein musste.“

Wollte nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich wegziehen: „Zu viele schlechte Erinnerungen“, meint Ruth Gröne, die als 11-Jährige mit ihrer Familie in das Judenhaus in Ahlem umziehen musste. Doch sie ist auf Wunsch ihres Mannes geblieben und bei einer Fahrt durch Ahlem werden Erinnerungen wach. Quelle: Ilona Hottmann

Wenn Gröne durch Ahlem fährt, werden viele Erinnerungen wach – an die schrecklichen Erlebnisse im zweiten Weltkrieg wie etwa die Inhaftierung ihres jüdischen Vaters, aber auch an die Zeit danach. Im Stollenweg schüttelt sie beispielsweise den Kopf: „Es ist irre, dass es erst erlaubt wurde, über den Stollen Häuser zu bauen und es dann doch Einschränkungen gab“, sagt sie und zeigt auf einstöckige Häuser, die gleich neben zweistöckigen Bauten stehen.

Eingang zum Stollen im Leo-Rosenblatt-Weg?

Dann fährt Gröne die Heisterbergallee entlang und biegt anschließend in den Leo-Rosenblatt-Weg ab. Ein Trampelweg sei dort früher einmal gewesen. Sie sei erst mit ihrer Mutter ein Stück weit hoch gelaufen, dann herunter und hinein in den Stollen.

Zwar hat Ruth Gröne ein anderes Bild vor Augen, wenn sie im Leo-Rosenblatt-Weg steht und sich an die Bauten von vor 77 Jahren erinnert, doch dass dort der Eingang zum Stollen gewesen sein muss – das weiß die Zeitzeugin sicher. Quelle: Ilona Hottmann

„Das hat sich alles total verändert durch die Bauten“, meint Gröne mit Blick auf große Wohnhäuser in der Sackgasse. Gleich geblieben sei jedoch das hügelige Gebiet, der leichte Anstieg etwa beim Abbiegen in den Leo-Rosenblatt-Weg.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das nicht weit entfernte Mahnmal sei dem Eingang des Stollens nachempfunden worden. Der tatsächliche Eingang zum Stollen sei heute im Leo-Rosenblatt-Weg nicht mehr zu sehen: „Ich habe ein ganz anderes Bild im Kopf“, so Gröne. Vor dem inneren Auge sehe sie das Mundloch, welches in den Stollen hineingeführt habe, wenn sie mit ihrer Mutter in den Asphaltstollen Schutz gesucht hatte.

„Da passiert schon nichts“

Dann trifft Gröne auf einen Anwohner, der sich wie viele Menschen in Ahlem über das Schreiben von der Stadt wundert: „Wissen sie noch, wo genau die Stollen waren?“, fragt er die Seniorin. „Das alles hier ist Stollengebiet“, sagt Gröne und wirkt sicher. Sorgen haben, dass Häuser einstürzen, müsste der Anwohner aber nicht: „Da passiert schon nichts“, versichert Gröne, „Ich war persönlich in den Stollen drin und weiß wie fest das Gestein ist.“

Gleichwohl hat das Schreiben der Stadt bereits Auswirkungen auf die Anwohnenden: „Ich wollte eine Halle auf meinem Grundstück bauen und darf das jetzt nicht mehr“, erklärt der 55-jährige Anwohner. Auch der Wertverlust seines Hauses mache ihm Sorgen – nicht aber die Einsturzgefahr.

Von Sophie Peschke