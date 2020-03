Manage frei für Zirkus Salto

Hannover

Das Netz hängt bis unters Dach – acht Meter hoch. Ohne Sicherung klettert Miriam van der Neut (22) nach oben, hält sich mit einer Hand fest und verankert einen Fuß. Plötzlich lässt sie los – und schwingt scheinbar schwerelos durch die Manege.

Genau in diesem Augenblick stockte den Schülern der Atem, viele rissen Mund und Augen auf. Die Show der ausgebildeten Luftakrobatin im Zirkus Salto begeisterte die 65 Viertklässler der vier Klassen der Grundschulen Herrenhausen, Im Langen Feld und Alemannstraße ganz offensichtlich.

Zirkus-Show: Die professionelle Luftakrobatin Miriam van der Neut (22) sorgte bei den Kindern für Staunen. Quelle: Florian Petrow

Ein Zirkuszelt kostet eine fünfstellige Summe

„Wie bist du zum Zirkus gekommen?“, wollte Ruby (9) aus der 4b der GS Herrenhausen wissen. „Ich habe das mal in den Sommerferien ausprobiert und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann mit 14 Jahren aus Bayern nach Berlin gezogen und da an die Zirkusschule gegangen bin.“

Pressekonferenz: Christian Ehlers (41, stellvertretender Direktor), Katrin Helmerichs-Naujok (42, Choreografin), Zirkusdirektor Tobias Beyer (46) und Miriam van der Neut (22, Luftakrobatin) beantworten die Fragen der Schüler. Quelle: Florian Petrow

Zirkusdirektor Tobias Beyer (46) berichtete Hassan (9) aus der 4b der Grundschule Im Langen Feld, dass es den Zirkus Salto schon 18 Jahre gibt. Ob der Zirkus um die Welt reise, wollte Alexander (9) aus der 4a der GS Alemannstraße wissen. „Wir sind immer hier, reisen im Sommer aber für Shows durch Europa“, berichtet Beyer.

Wie teuer ein Zirkuszelt ist, wollte Elif (9) aus der 4b der GS Herrenhausen wissen. „Allein das Zelt hat 36.000 Euro gekostet, Licht 20.000 Euro, schon so eine kleine Matte kostet 800 Euro“, rechnete Beyer vor. „Was, so teuer?“, fragten viele Schüler ungläubig.

Vom Balancieren bis zum Schwingen: Die Kinder durften alles ausprobieren

Elifs Klassenkameradin Edyta (10) fragte, wie viele Kinder im Zirkus Salto engagiert sind. „Hier machen 80 Kinder, 20 Jugendliche und acht bezahlte Trainer mit“, sagt Christian Ehlers (41), stellvertretender Zirkusdirektor. Es gibt lange Wartelisten, aber: „Wir bieten derzeit Einstiegskurse an.“

Hoch in der Luft: Beim Mitmach-Zirkus Salte durften die jungen Reporter selbst in die Manege steigen. Direktor Tobias Beyer (46) passte auf. Quelle: Florian Petrow

Einen solchen bekamen am Mittwoch auch die Schüler. Balancieren auf einem Seil, freies Schwingen am Trapez oder Jonglieren mit Bällen: Die Schüler probierten alles begeistert aus. Doch es braucht viel Übung, betonte Choreografin Katrin Helmerichs-Naujok (42). „Wir trainieren etwa ein halbes Jahr, um eine große Show machen zu können.“ Am Mittwoch reichten schon 90 Minuten, um die Faszination Zirkus in den Kinderaugen sehen zu können.

