Mit jährlich rund 2,4 Millionen Besuchern gehört das Maschseefest in Hannover mit zu den größten Freiluftveranstlungen des Nordens. Den Anliegern in der Südstadt wird aber zu laut gefeiert. Sie haben sich mit ihren Wünschen nach mehr Lärmschutz nun durchgesetzt, wie im OB-Ausschuss am Donnerstag deutlich wurde.