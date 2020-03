Bei „Radio ffn“ werden Träume erfüllt

Hannover

Schon beim Reinkommen wurden die Augen vor Begeisterung aufgerissen. In einem Funkhaus war noch niemand der 13 Schüler der vierten Klasse der Grundschule Poggenhagen in Neustadt am Rübenberge gewesen – bislang. Zum Auftakt des NP-Projekts „Zeitung in der Grundschule“ durften die jungen Nachwuchsreporter bei „Radio ffn“ live erleben, wie Radio gemacht wird. Mehr noch: Sie durften das „Morningshow“-Team mit Franky, Axel und Dany ausfragen.

Ganz im Stile echter Journalisten zückten die Schüler direkt Stift und Papier. In einer Pressekonferenz durften sie den Moderatoren ganz persönlich Fragen stellen. Diego (11) wollte von Franky, Axel und Dany wissen, was ihnen am Job gefällt. „Dass er sehr abwechslungsreich ist. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist besonders“, antwortet Axel und fügt an: „Wir hatten sogar schon mal ein Pony bei uns im Studio.“

Ausweisvergleich: NP-Mann Christoph Dannowski hatte seine Reporterpässe für Hannover 96 und die Recken mit ins Funkhaus gebracht. Quelle: Florian Petrow

„Morningmän“ Franky kam durch Zufall zum Radio

Danach schnellten die Finger für weitere Fragen nach oben. „Wie bist du zum Beruf gekommen?“, fragte Tori (10) den „Morgenmän“ Franky. „Durch Zufall. Nach dem Studieren habe ich als Moderator bei einem kleinen Radiosender in Berlin angefangen. Und dann habe ich mich Stück für Stück hochgearbeitet“, verriet Franky den jungen Reportern, die fleißig Notizen machten.

Hatten sichtlich Spaß: „Morgenmän“ Franky, Dany und Axel von der ffn-Morningsshow stehen den Schülern Rede und Antwort. Quelle: Florian Petrow

Ob sie schon mal Lachanfälle in der Sendung hatten, wollte Lena (9) wissen. „Ja, absolut. Wenn man nicht lachen darf, dann wird es immer schwerer, es zu unterdrücken“, sagte Dany und fing fast wieder an zu lachen. Franky musste sogar schon mal unplanmäßig einen Song spielen, weil er vor Lachen nicht mehr moderieren konnte. Da grinsten auch die Schüler.

Nach der Pressekonferenz gab es noch Autogramme von den Moderations-Stars, ehe Niklas Gruse, Leiter der Musikredaktion, verriet, wie die Musik ausgewählt wird. „Da kann man nicht nur nach dem eigenen Geschmack gehen, das wäre sonst ein zu bunter Mix“, erklärt er. Stattdessen würde dafür ganz viel Marktforschung betrieben.

Auf Tuchfühlung: Im Anschluss an die Kinder-Pressekonferenz gaben die Moderations-Stars noch Autogramme. Quelle: Florian Petrow

Bei Nachrichtenredakteur Thomas Menzel standen die jungen Reporter direkt am Schreibtisch und schauten ihm über die Schulter. Er erklärte: „Wir machen die Nachrichten fünf Minuten vor allen anderen, damit alle Hörer früher informiert sind.“ Im Live-Studio konnten die Grundschüler bei Julian Zumbrock und Sarah Berg dann Radiomachen hautnah erleben. „Von hier bekommen die Leute ihre Musik“, erklärte der Moderator. Dann hieß es leise sein, denn es ging live auf Sendung.

LIVE AUF SENDUNG: Moderator Julian Zumbrock hatte sichtlich Spaß am Besuch der Viertklässler. Quelle: Florian Petrow

Euphorisiert von den Erlebnissen, durften die Schüler nochmal selbst in das Mikro sprechen und erzählen, wie sie den Ausflug fanden. „Gut“, riefen die Schüler laut. Auf die Frage, wer später bei ffn arbeiten möchte, schnellten fast alle Finger nach oben. Eindeutig: Der Tag hat bei den Schülern bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ich habe schon immer ffn gehört und wollte immer die Moderatoren von der Morningshow treffen – speziell Franky. Das ist heute passiert, damit ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“

Von Jens Strube