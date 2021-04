„Zeitreise“ durch Hannovers Stadtwald: 650 Jahre Eilenriede

Hannover

Die Eilenriede ist für Hannoveraner nicht irgendein Wald – schon seit langer Zeit ist die Verbindung der Bürger zum Stadtgehölz eine ganz besondere: 650 Jahre Eilenriede feiert Hannover deshalb dieses Jahr. Und blickt in einer besonderen Aktion auf die gemeinsame Vergangenheit von Wald und Mensch zurück.

Klar, eigentlich ist die Eilenriede viel älter als 650 Jahre. Jahrtausende älter möglicherweise, gehörte sie doch einst zu uralten Nordwald, der bis ins Mittelalter große Teile Niedersachsens zwischen Braunschweig und Hannover bedeckte. Im Jahr 1371 schenkten die Herzöge Wenzeslaus und Albrecht den Bürgern der heutigen Landeshauptstadt jedoch durch die Nutzungsrechte für den Stadtwald – als Dank für die Unterstützung im Lüneburger Erbfolgekrieg.

„Dieses Jubiläum wird die Stadt in diesem Jahr auf verschiedene Weise würdigen“, erklärte Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette bei der Vorstellung des Programms. So werden die 27 wichtigsten Daten des Stadtwaldes entlang des Walther-Meyer-Wegs in der südlichen Eilenriede (beginnend an der Petrikirche im Stadtteil Kleefeld) mit besonders gestalteten Informationstafeln präsentiert. Zudem will die Stadtverwaltung mit einem kleinen Programm – je nach Corona-Lage – von Mai bis Oktober mit 50 Veranstaltungen, vor allem Führungen, das Jubiläum feiern.

„Zeitreise“ zu Fuß von Räubereien bis Motorradrennen

Bereits am Wochenende zu sehen waren aber die an abgelegten Baumstämmen angebrachten Infotafeln samt grünen Markierungen und Jahreszahlen am Boden, die gleich einer begehbaren Zeitleiste die teils kuriosen Höhepunkte der Waldhistorie auf einer Länge von 500 Metern aufzeigen.

So erfährt der Passant auf dieser „Zeitreise“, dass der anfangs 465 Hektar große Wald schon sehr bald nach der Schenkung durch den Bau von Landwehren und Warttürmen vor feindlichen Truppen, aber auch vor dem damals verbreiteten Holzdiebstahl geschützt werden musste. Die Holzentnahme zieht sich wie ein „roter Faden“ durch die Geschichte des Stadtwaldes, aber auch Walderweiterungen und Neupflanzungen. Teil der wechselvollen Geschichte des Waldes sind aber auch die vergangenen drei Trockenjahre. Die Klimaextreme führten zu schweren Schäden.

Historische Höhepunkte sind auch wie die Entstehung des Rasenlabyrinths, das so genannte „Rad“, aber auch die „Eilenriederennen“: Mit Motorrädern heizten Rennfahrer zwischen 1924 und 1955 durch den Wald. Der Rundkurs umfasste die Waldchaussee, Bernadotteallee, Lister Turm und Steuerndieb. „Heute undenkbar“, so die grüne Stadträtin schmunzelnd. Erwähnt werden müssen natürlich auch und die Untaten des berüchtigten Räubers Jasper Hanebuth, ebenso wie die letzte große Zäsur des Waldes, als der Bau der Schnellwege um Hannover herum eine Schneise durch die Eilenriede schlug und nach heftigen Protesten die Gründung des Eilenriedebeirats nach sich zog.

Alte Bäume sterben, Vermüllung hat zugenommen

Dessen Vorsitzender Gerd Garnatz freut sich über die Würdigung des Walds, macht aber auch auf die aktuellen Probleme aufmerksam. „Wir machen uns Sorgen um die alten Bäume, vor allem die Rotbuchen sterben durch den Klimawandel.“ Wer sie retten will, müsse aber auch überflüssige Wege durch den Stadtwald schließen. „Denn der Verkehrssicherungspflicht der Stadt fallen alte Bäume zum Opfer.“

Besucht wird der Wald seit Pandemiebeginn mehr denn je. „Das freut uns“, so Tegtmeyer-Dette. Es hat aber auch eine Kehrseite. „Denn auch die Vermüllung hat deutlich zugenommen.“ Eine Belastung für Tier und Pflanzen – und auch den Haushalt: Die Beseitigung erhöhe die Kosten spürbar. „Wir appellieren an die Bürger, Abfälle wieder mitzunehmen, oder in die vorhandenen Mülleimer zu werfen.“

Das Programm „650 Jahre Eilenriede – Entdeckungen in Hannovers Stadtwald“ gibt es als Flyer unter anderem in der Waldstation Eilenriede (Kleestraße 82) oder unter www.hannover.de/650-jahre-eilenriede.

