Zehnjährige mit Pistole bedroht: 22-Jähriger steht vor Gericht

Hannover

Unscheinbar wirkt der eher klein gewachsene, blasse junge Mann (22) mit den schwarzbraunen, zum ordentlichen Scheitel gekämmten Haaren auf der Anklagebank. Die tief liegenden Augen verfolgen das Geschehen im Saal des Landgerichts eher scheu. Dem Deutsch-Belgier wird versuchte schwere sexuelle Nötigung vorgeworfen. Er soll im März ein zehnjähriges Mädchen in Groß-Buchholz mit einer Luftdruckpistole gezwungen haben, mit ihm zu gehen – offenbar, um sie hinter einem Haus sexuell zu missbrauchen. Das Mädchen konnte ihre Mutter verständigen, die sie wenig später aus der Situation befreite und Schlimmeres verhinderte.

Allerdings leidet das sehbehinderte Mädchen seitdem unter Albträumen, schilderte die Mutter in ihrer Zeugenaussage. „Sie hat Angst alleine zur Schule zu gehen. Laufen fremde Menschen hinter ihr, möchte sie am liebsten wegrennen“, so die 45-jährige Mutter. „Sie hat sich verändert.“

22-Jähriger fing Mädchen auf dem Schulweg ab

Der Vorfall ereignete sich am 22. März an der Karl-Wiechert-Allee, Ecke Nobelring. Das zehnjährige Mädchen war auf dem Weg zur Schule, als sie der fremde Mann ansprach. Sie solle nicht weglaufen oder schreien, sondern ihn hinter ein Gebäude begleiten. Er habe eine Waffe, so der 22-Jährige und deutete auf eine Brötchentüte in seiner Hand.

Das junge Mädchen folgte den Anweisungen, reagierte jedoch äußerst geschickt. Unter dem Vorwand eine Freundin anzurufen, kontaktierte sie ihre Mutter, teilte ihr mit, dass sie den Bus verpasst habe und nun mit Schulkameraden unterwegs war. Ihre Mutter beschloss daraufhin, das Kind mit dem Auto aufzugabeln. An der Karl-Wiechert-Allee sah sie ihre Tochter in Begleitung des Fremden. „Ich dachte noch, für einen Klassenkameraden ist der aber ganz schön groß.“

„Gib sie mir wieder“

Mehrfach rief sie den Namen ihrer Tochter, die aber nicht reagierte. Als die Mutter nun ausstieg und ihre Tochter an der Schulter fasste, reagierte der Fremde. „Lass sie los“, sagte er zur 45-Jährigen. Und, als diese ihr Kind erschrocken an sich zog, „gib sie mir wieder.“ In der Hand habe er eine Pistole gehalten. „Sie sah echt aus, wie von der Polizei“, so die Mutter. Sie habe sich vor ihr Kind gestellt und mit einem Schuss gerechnet. Inzwischen waren aber Passanten auf die Situation aufmerksam geworden, sodass der junge Mann floh.

Auch die Mutter leidet immer noch unter den Geschehnissen. In der Tatortnähe bekomme sie Beklemmungen. Die Worte des Täters haben sich in ihrer Erinnerung eingebrannt. „Als zwei Jungs im Schwimmbad beim Spielen den Satz ’gib sie mir wieder’ sagten, fing ich an zu zittern“, schilderte sie vor Gericht.

22-Jähriger unternahm mehrfach Selbstmordversuche

Über die Motive des 22-Jährigen herrscht vor Gericht noch Uneinigkeit. Wollte er das kleine Mädchen wirklich missbrauchen? Klar ist, dass er in den vergangenen Jahren zunehmend unter zwanghaften pädophilen Fantasien litt, sich dafür schämte und auch mehrfach versuchte sich selbst umzubringen. Auch nach der Tat in Groß-Buchholz habe er in einer Kleingartenkolonie die Waffe versteckt und dann einen Selbstmordversuch unternommen. Kurz darauf meldete er sich bei der MHH und kontaktierte wenige Tage später über einen Anwalt die Polizei.

Inzwischen ist er in einer psychiatrischen Klinik in der Region Hannover untergebracht. Seine behandelnde Ärztin beschreibt den jungen Mann, der vor der Tat ein Berufsorientierungspraktikum als Erzieher absolviert hatte, als sehr zurückhaltend, intelligent und bereitwillig zur Zusammenarbeit. In der Schule sei er von Mädchen gemobbt worden. Unter seiner geringen Körpergröße leide er, eine Partnerschaft könne er sich nur mit einer noch kleineren Frau vorstellen.

Pädophile Straftaten recherchiert

Die pädophilen Neigungen traten mit 19 Jahren auf, er habe daraufhin über prominente pädophile Straftaten in den Medien recherchiert, identifiziere sich mit Opfern sowie auch mit Tätern – wofür er sich schuldig fühle. Auch eine Selbsthilfegruppe habe er früher bereits aufgesucht, dann aber wieder abgebrochen. Zur Tat selbst habe er ihr gegenüber geäußert, er wisse, „dass man ein Kind nicht so erschrecken darf“, so die Psychiaterin. „Er habe aber nichts Schlimmes vorgehabt, sagte er.“

Vor Gericht äußerte sich der junge Mann auf anraten seiner Anwälte vorerst nicht. Sie stellten jedoch eine Einlassung zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht. Sein psychischer Zustand wird sich aber auf das Urteil auswirken: Laut Anklage befand er sich zur Tatzeit unter erheblich verminderter Schuldfähigkeit. Fortgesetzt wird die Verhandlung am 25. Oktober.

Von Simon Polreich