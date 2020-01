Zehn-Punkte-Plan: Region Hannover pumpt Milliarden in Nahverkehr

Hannover

Die Region Hannover als Trägerin des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) hat am Dienstag ein zehn Punkte umfassendes Programm vorgestellt, mit dem sie bis Mitte der 2030er-Jahre die Angebote im Nahverkehr erheblich ausbaut und dabei eine Investition in Milliardenhöhe angekündigt. Bei der Üstra soll allein die Stadtbahnflotte bis Mitte 2035 um ein Drittel aufgestockt werden – das sind 100 Fahrzeuge mehr, als aktuell auf den Schienen unterwegs sind. Das wiederum zieht den Neubau eines Bahndepots nach sich. Zu den Plänen gehört auch die Verlängerung der Stadtbahnlinie 10 vom Raschplatz über die Sallstraße bis zum Bismarckbahnhof in der Südstadt – dem ist aber erst noch eine Machbarkeitsstudie vorgeschaltet.

Region will Rentner, Azubis und Abo-Partner als neue Kunden

„Wir müssen mobilisieren, wenn wir die Verkehrswende ernst nehmen wollen“, sagte Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Mehr Angebote führten zu mehr Fahrgästen, „das wollen wir mal ausprobieren“. Viele der Punkte, die die Region vorstellte, lassen sich erst in den nächsten Jahren umsetzen, ein Sofortprogramm gibt es aber auch: Die Jugend-Netzkarte für 15 Monate wird auf Auszubildende ausgeweitet. Bei Monatskarten im Abo gibt es eine Partner-Karte zum halben Preis. Und Menschen im Ruhestand sollen in Zukunft für 30 Euro im Monat Bus und Bahn fahren können –durch das gesamte Tarifgebiet.

Drei Direktbuslinien in die Innenstadt im Sofortpaket

Als weitere kurzfristige Maßnahme will die Region zum Jahresende 2020 sprintH-Linien und Stadtbuslinien in die Innenstadt von Hannover verlängern und im Takt verdichten: Die Linie 900 aus Burgdorf fährt öfter und wird verlängert vom A2-Center in Altwarmbüchen bis nach Steuerndieb/Zoo in die City; die Linie 800 aus Sehnde fährt über den Altenbekener Damm und über das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis zum Kröpcke – und zwar alle 15 Minuten. Die Linie 120 aus Ahlem schließlich fährt alle zehn Minuten noch über den Aegi zum Kröpcke. Dieses „ Sofortpaket“, das die Verkehrspolitiker aber noch absegnen müssen, kostet die Region nach Angaben von Ulf-Birger Franz etwa fünf bis acht Millionen Euro im Jahr mehr.

Das Zehn-Punkte-Programm im Überblick

1. Ausweitung der Üstra-Stadtbahnen um ein Drittel:Ab 2025 startet die Beschaffung der ersten 75 Fahrzeuge vom Typ TW 4000. Bis 2035 sollen insgesamt 275 neue Wagen auf die Schiene gebracht werden. Der TW 2000 (“ Silberpfeil“) wird ausgemustert. Bau eines neuen Betriebshofs ab 2027.

2. Sanierung und Erweiterung der Station Hauptbahnhof:Die Tunnelstation wird saniert und mit einem elektronischen Fahrgastleitsystem ausgestattet, mit dem Gäste zu weniger ausgelasteten Wagenbereichen geführt werden. Hintergrund: Das Fahrgastaufkommen wird zunehmen, weil die neue Stadtbahnlinie aus Hemmingen über den Hauptbahnhof fährt.

3. Neue Stadtbahnstrecken: Verlängerung der Linie 10 in die Südstadt und dichtere Vertaktung anderer Linien. Planungen für die Verlängerung nach Garbsen-Mitte und Langenhagen-Pferderennbahn treibt die Region voran.

4. City-Direktbusse: Im „ Sofortpaket“ führt die Region zum Jahresende zwei Direktbusse aus dem Umland und einem Randbezirk in die Innenstadt ein: Linie 900 ( Burgdorf), Linie 800 ( Sehnde) und Linie 120. Dazu fahren sie häufiger.

5. Wasserstoffbusse: 2020 werden bei Üstra und Regiobus Wasserstoffbusse getestet. Verläuft der Test erfolgreich, schafft die Region die ersten zwei Busse des Typs an. Auf dem neuen Regiobus-Betriebshof in Gehrden baut die Region eine Wasserstoff-Tankstelle mit grüner Wasserstoff-Produktion. Zudem wird die E-Mobilität im Umland vorangebracht.

6. Erweiterung Hauptbahnhof Hannover:Für die regionalen Zugverkehre werden im Rahmen der Sanierung des Hauptbahnhofs zwei zusätzliche Gleise (15 und 16) gebaut. Diese Pläne sind bereits im Bundesverkehrswegeplan aufgenommen.

7. Neue S-Bahn-Stationen und zusätzliche Züge: Am Döhrener Turm ( Waldhausen), in Laatzen-Mitte und Springe-Deisterpforte sind drei neue S-Bahn-Halts geplant. Der Regionalexpress von Hannover über Neustadt nach Bremen wird durch zusätzliche Fahrten verstärkt. Im Zuge der Neuausschreibung des S-Bahn-Verkehrs in der Region Hannover gilt der Halbstunden-Takt.

8. Neue Bike-&-Ride-Plätze: 10.000 Plätze will die Region zusätzlich an Bahnhöfen und Stationen schaffen. Vollautomatische Fahrradtürme gibt es künftig in Wunstorf, Mellendorf, Lehrte und am Bismarckbahnhof Hannover. Doppelstöckige Anlagen sind in Bennemühlen, Bissendorf, Großburgwedel, Hämelerwald, Langenhagen-Pferdemarkt, Springe und Weetzen vorgesehen. Diese Anlagen erhalten digitale Zugangssysteme, freie Kapazitäten können online überprüft werden.

9. Mehrgeschossige Park-&-Ride-Anlagen: Das Park-&-Ride-Angebot erhält eine digitale Erfassung freier Plätze und wird besser mit der Navigations-App verknüpft. Mehrstöckige Anlagen soll es in den kommenden Anlagen in Wettbergen, Wunstorf, Langenhagen-Mitte, Altwarmbüchen und Anderten geben. Weetzen bekommt eine ebenerdige Park-&-Ride-Anlage.

10. Neue Tarifangebote: Die Region führt die Senioren-Netzkarte, Partner-Karte und Jugendnetzkarte für Azubis ein – um neue Zielgruppen zu erschließen.

Von Andreas Voigt