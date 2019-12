Zehn Jahre Business for Kids: Verein lädt 700 Kinder ins Musical ein

Hannover

Auf dieser Geburtstagsparty waren die Gäste die Beschenkten. Anstatt sich zu seinem zehnjährigen Bestehen mit einem rauschenden Fest hochleben zu lassen, machte der Verein Business for Kids am Sonntag lieber das, wofür er seit seiner Gründung in vorbildlicher Weise steht – Kindern eine Freude bereiten. Rund 700 Kinder sowie 500 erwachsene Begleiter luden die ehrenamtlichen Förderer ins Musical Schneewittchen im Theater am Aegi ein. Passend dazu kürte der Vorstand die Sieger eines Schneewittchen-Malwettbewerbs.

„Wir hätten auch eine große Party schmeißen können, mit viel Lobhudelei und prominenten Gästen. Aber das wollten wir nicht“, sagte Vereinsvorsitzender Joachim Wehrmann. „Wenn 700 Kinder mit uns Happy Birthday singen, dann ist das für uns das schönste Geschenk.“ Also erlebten die jungen Gäste ein fantastisches Musical-Abenteuer um Schneewittchen, vergiftetes Obst und einen mysteriösen Trank. Mit Musik aus Soul, Pop, Swing und sogar Punkrock setzte das Theater Liberi den Märchen-Klassiker ganz neu und modern in Szene.

20 Schneewittchen-Bilder prämiert

Im Vorfeld der Vorstellung war noch die Fantasie der Kinder gefragt gewesen. Bei einem Malwettbewerb wurden die schönsten Schneewittchen-Bilder gesucht. „Da waren wunderschöne Bilder dabei. Die Kreativität, mit der die Kinder bei der Sache waren, hat unser Herz erwärmt“, schwärmte Wehrmann. Eine mit Licht-Künstlerin Yvonne Goulbier und Galerist Hargen Depelmann prominent besetzte Jury wählte schließlich die 20 besten Beiträge. Die kleinen Künstler freute sich über bunte Preise – Malgürtel und Aquarellfarben.

Wehrmann erhält Ehrenpreis

Um ein Geschenk kam aber auch Joachim Werhmann selbst nicht herum. Und das war für den Gründer und Vorsitzenden von Business for Kids eine echte Überraschung. Als Anerkennung für sein Engagement überreichten ihm seine Vereinskollegen den „Ehren-Tulifurdum“. Seit 2012 verleiht der Verein den „Tulifurdum“ – so hieß die erste germanische Siedlung an der Stelle des heutigen Hannover – an Institutionen, Unternehmen oder Vereine für besonderes Engagement für Kinder. Die Ehrenausgabe, eine Figur aus Kunstglas, gestaltete Pop-Art-Künstler Della.

Mit 16 Gründungsmitgliedern legte Business for Kids im Dezember 2009 los. Bis heute spendete der Verein stolze 650.000 Euro und förderte damit 108 Kinderhilfsprojekte. Zu den Empfängern gehören unter anderem das Kinderkrankenhaus Auf der Bult, die Clinic-Clowns, das Projekt „Lehre im Wohnzimmer“, der Verein Löwenzahn und das Seepferdchen-Projekt.

Von André Pichiri