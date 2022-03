Zebras im Zoo Hannover haben Nachwuchs

Hannover

Nur wenige Tage ist der am Mittwoch geborene noch namenlose kleine Zebrahengst im Zoo Hannover alt und darf trotzdem schon an der Seite seiner Mutter Lucia den Stall verlassen. „Er ist ein kräftiger Bursche. Deshalb haben wir uns entschlossen, Mutter und Sohn auf die Steppe in der Afrikalandschaft Sambesi zu bringen“, sagt Tierpfleger Philipp Plate. Das geschieht vorerst stundenweise.

Individuelle Streifenmuster als Erkennungsmerkmal

Dass das Zebrafohlen weiß, zu wem es gehört, liegt an einer Eigenart der Huftiere. Wenn ein Fohlen geboren wird, vertreibt die Mutterstute zunächst alle Mitglieder der Herde aus ihrer Nähe. Dann stellt sie sich vor das Neugeborene, damit es sich ihre gestreifte Fellzeichnung einprägen kann. Die ist bei jedem einzelnen Tier individuell. Etwa 20 Minuten dauert es, bis der Nachwuchs weiß, zu wem er gehört.

Die Steppenzebras in Hannover gehören zu der Unterart der Grant-Zebras, die in freier Wildbahn im Grasland und den Steppen Ostafrikas leben. Sie gelten wie die gesamte Art im Bestand als potenziell gefährdet, was aber nicht an ihren natürlichen Feinden wie etwa Löwen liegt. Ein Problem stellen Weidezäune dar, die den Herdentieren bei ihrer Wanderung den Weg versperren oder den Zugang zu Trinkwasser verhindern.