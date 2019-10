Zauberhaftes Laternenfest in Herrenhausen

Hannover

„Da oben da leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir.“ So heißt es nicht nur im Lied, so sollte es auch sein: Bei klarem Sternenhimmel funkelten am Sonntagabend Tausende Lichter beim Laternenumzug im Großen Garten. In bunt leuchtenden Kostümen ragten besonders die Stelzenläufer aus dem Lichtermeer der etwa 5000 Besucher mit ihren Martinslaternen heraus.

In drei Etappen lief die Menge durch den Großen Garten: Vorneweg die Stelzenläufer, dahinter je ein Spielmannszug von Freiwilliger Feuerwehr Hannover, Schützenverein Laatzen oder Südstädter Schützengesellschaft. Und schließlich die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern. Auch Familie Yildirgan war dabei mit Papa Firat (31), Mama Aysin (30) und Töchterchen Eylül (1). „Für uns ist das der erste Laternenumzug. Das ist toll hier“, schwärmt Papa Firat.

Erfahren vom Laternenfest hatte die Familie durch ihre Freunde Abdullah (29) und Sinja Ates (30), die mit Sohn Poyraz (2) zum dritten Mal dabei sind: „Solche Familienausflüge schweißen zusammen“, findet Sinja Ates. „Es könnte nur etwas wärmer sein.“

Von Jens Strube