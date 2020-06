Zahlen steigen: 13 Schüler in der Region mit Corona infiziert

Hannover

In der Region Hannover steigt die Zahl der Corona-Fälle an Schulen. 13 Schüler haben sich mittlerweile mit dem Virus infiziert. Laut Gesundheitsamt der Region handelt sich um vereinzelte Fälle, die sich auf elf Schulen verteilen – fünf in der Landeshauptstadt und sechs im Umland. Mehrere Fälle stehen in Zusammenhang mit dem Massenausbruch beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen. Präventivtests für Personal, wie sie in Kitas im Falle steigender Infektionszahlen zum Einsatz kommen könnten, soll es in Schulen vorerst aber nicht geben.

Im Zuge der Kontaktverfolgung wurden bislang 57 Personen aus dem Umfeld der Schüler unter Quarantäne gestellt. Den ersten Fall gab es Ende Mai in der Ricarda-Huch-Schule in der List. Zu den weiteren Schulen und dem Alter der Erkrankten machte die Region gestern keine Angaben. „Vereinzelt lassen sich Fälle dem aktuellen Infektionsgeschehen bei UPS zuordnen“, so Sprecher Christoph Borschel.

Weitere Fälle tauchen nicht in Statistik auf

Neben den 13 Fällen sind noch weitere schulpflichtige Kinder infiziert. Diese seien aber noch in den Präsenzunterricht zurückgekehrt und werden in der Statistik des Gesundheitsamtes daher auch nicht den Schulen zugeordnet. Anfang dieser Woche sah der Fahrplan des Kultusministeriums die Rückkehr der zweiten, siebten und achten Klassen vor. Ab dem 15. Juni sollen dann auch die ersten, fünften und sechsten Klassen wieder in den Unterricht zurückkehren.

Dass auch Schüler sich früher oder später infizieren, war für Katharina Badenhop, Geschäftsführerin des Schulleitungsverbands und Leiterin der Tellkampfschule, absehbar. „Damit musste man angesichts der Lockerungen rechnen“, sagt sie. Deshalb ließen sich auch in Zukunft weitere Fälle nicht ausschließen. „Die Schulen leisten momentan sehr viel und freue mich sehr, dass wie unsere Schüler mit den Hygieneregeln umgehen“, betont Badenhop. Eine Herausforderung bleibe es dennoch, Verdachtsfälle frühzeitig zu erkennen. Hier seien auch die Eltern gefordert, wachsam für mögliche Symptome zu sein.

Schule kann nicht lüften

Die Gewerkschaft GEW nimmt die Covid-Fälle zum Anlass, auf die in einigen Schulen immer noch problematischen Bedingungen hinzuweisen. Längst nicht überall laufe die Umsetzung der Hygienekonzepte reibungslos. „Es melden uns beispielsweise immer noch Schulen, dass sie zu wenig Einmalhandtücher haben. Da muss dringend nachgebessert werden“, fordert Sprecher Christian Hoffmann. Eine Schule aus der Region Hannover habe berichtet, dass das so dringend empfohlene Lüften dort praktisch unmöglich sei – die Fenster ließen sich nur kippen. „Es zeigt sich immer mehr, dass die Corona-Krise wie eine Lupe funktioniert, unter der die Versäumnisse bei der Ausstattung der Schulen zum Vorschein kommen“, so Hoffmann.

Präventivtests für Lehrkräfte und weiteres Personal soll es in Schulen vorerst aber nicht geben. Anders als etwa in Kitas, in denen das Land künftig Testungen anbieten will, wenn die Infektionszahlen im betroffenen Landkreis innerhalb von sieben Tagen 35 Fälle pro 100.000 Einwohner überschreiten. Wie ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums erklärt, sei diese Regelung Einrichtungen vorbehalten, in denen Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Neben Kitas gehören dazu Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegediensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.

Von André Pichiri