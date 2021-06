Zahlen auch in Wohnvierteln: Hannovers großer Parkplatz-Plan

Hannover

Die Suche nach einem Parkplatz ist für Bewohner in dicht besiedelten Stadtteilen Hannovers wie der Südstadt, Oststadt, List oder in Linden oft ein Graus. Langes Herumkurven im Viertel gehört zum Alltag. Illegal auf Grünflächen, abgesenkten Bordsteinen oder an schlecht einsehbaren Ecken abgestellte Fahrzeuge ebenso. Die Stadt will das Problem mit einer massiven Ausweitung des Anwohnerparkens eindämmen. Losgehen soll es in einem Teil der Südstadt. Über die ersten Pläne, die die Verwaltung vorgelegt hat, wird heftig gestritten.

Bisher gibt es Anwohner-Parkzonen nur in der Innenstadt, im Nikolaiviertel und am Klagesmarkt, wo es Ärger mit Besuchern des Kinos gab, die sich das Parkhaus sparen wollten und die umliegenden Wohnstraßen zustellten, außerdem in einem kleinen Teil der Calenberger Neustadt, entlang der Königsworther Straße, größtenteils schon seit Ende der 1990er Jahre. Anwohner können in diesen Bereichen mit einem Bewohnerparkausweis für 30,70 pro Jahr ihre Fahrzeuge abstellen. Wer dort nicht wohnt, muss üblicherweise ein Ticket am Parkscheinautomaten ziehen.

Untersuchung: Viele Auswärtige parken in Hannovers Südstadt

Dieses System soll massiv ausgeweitet werden. In Frage kommt es für die Südstadt, die Wohnviertel in der Calenberger Neustadt, die östlichen Teile von Linden-Nord, Linden-Mitte und Linden-Süd, im Stadtteil Bult, im Zooviertel, der Oststadt, List, Vahrenwald, der Nordstadt und Hainholz. Konkret wird es bereits in einem Teil der Südstadt. Noch in diesem Jahr könnte das Anwohnerparken im nördlichen Bereich des Stadtteils kommen, begrenzt durch die Hildesheimer Straße, das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und die Geibelstraße. Laut Stadt soll der Bezirksrat Südstadt-Bult im September als erstes Gremium darüber abstimmen.

Die Pläne der Stadt. Quelle: Fleischhauer

Die Untersuchung des nahe am Maschsee gelegenen Viertels hat laut Verwaltung ergeben, dass es dort „hohe Parkraumauslastungen bei einem erheblichen Anteil von Fremdparkern“ gibt. Ein Dienstleister hatte dazu unter anderem die Kennzeichen der abgestellten Fahrzeuge untersucht. Die Verwaltung sieht dadurch „wesentliche Voraussetzungen“ für die Einführung einer Anwohnerparkzone erfüllt. Sie verspricht sich davon eine Reduzierung des Parksuchverkehrs, mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm und bessere Luft. Die „Verdrängung des Fremdverkehrs“ soll es Anwohnern erleichtern, einen Parkplatz zu finden.

Besonders strenge Regeln in Wohnstraßen am Maschsee geplant

Besonders scharfe Regeln plant die Stadt für die nahe am Maschsee gelegenen Wohnstraßen. Dort will sie nur noch Anwohnern das Parken gestatten. „Damit soll verhindert werden, dass insbesondere bei Veranstaltungen in diesen Bereichen mit der Hoffnung eingefahren wird, man könne ja dort doch noch einen freien Stellplatz finden“, begründet sie diesen Schritt.

Darüber hinaus sind Bereiche geplant, wo Anlieger mit Bewohnerparkausweis ihre Fahrzeuge abstellen dürfen, Nicht-Anwohner jedoch einen Parkschein ziehen müssen. Zudem wird es einige Parkplätze geben, auf denen alle einen Parkschein lösen müssten. Dort soll also gezielt Dauerparken von Anwohnern verhindert werden, zum Beispiel vor Geschäften.

Stadt rechnet trotz Gebühren und Bußgeldern mit Minus

Die Stadt rechnet „anhand von Erfahrungswerten aus anderen Bereichen“ mit rund 150.000 Euro jährlichen Einnahmen durch Parkgebühren sowie 300.000 Euro durch Bußgelder für Falschparker. Dennoch wird unter dem Strich wohl ein Minus bleiben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn um das Anwohnerparken umsetzen und überwachen zu können, werden zusätzliche Stellen beim Verkehrsaußendienst sowie dem städtischen Ordnungsdienst benötigt. Parkautomaten müssen angeschafft und gewartet werden. Deshalb kalkuliert die Stadt mit einem jährlichen Defizit von knapp 70.000 Euro.

Von Christian Bohnenkamp