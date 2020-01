Zahl der Einbrüche in Hannover und Umland deutlich gesunken

Hannover

In Hannover gehen die Einbrüche in Wohnungen und Häuser weiter zurück. 2019 fiel die Zahl der Taten in der Landeshauptstadt unter die 1000er-Marke: Die Polizei registrierte 952 Delikte, 476 Fälle blieben im Versuchsstadium stecken. Ein Jahr zuvor gab es noch 1156 Einbrüche, 575 waren Versuche. Auch im Umland sind die Einbruchszahlen rückläufig. 778 Delikte wurden 2019 aktenkundig – bei 347 Taten blieb es beim Versuch. 2018 waren es dagegen 925 Einbrüche und 397 Versuche in den Gemeinden.

Am meisten Einbrüche in Bothfeld-Vahrenheide

Im vergangenen Jahr wurde in Hannover am häufigsten in Wohnungen und Häuser in Bothfeld-Vahrenheide eingebrochen: Es gab 143 Taten (79 Versuche). In der Negativ-Tabelle folgen Vahrenwald-List (100/48) und Buchholz-Kleefeld (103/48). Im Vorjahr waren die Täter ebenfalls am häufigsten in Wohnobjekte in Bothfeld-Vahrenheide (133/65) und Vahrenwald-List (133/66) eingestiegen – und in der Stadtmitte: Dort gab es 105 Einbrüche, 50 davon waren Versuche. Am sichersten waren Hannoveraner 2019 in den Stadtteilen Südstadt-Bult (46/22), Herrenhausen-Stöcken (46/22) und in der Nordstadt (47/22) vor Einbrechern.

Einbrüche in der Stadt Hannover 2019. Quelle: PD Hannover

Im Umland waren die Täter am häufigsten in Garbsen erfolgreich. 88 Einbrüche (30) zählte die Polizei dort. Es folgen Langenhagen (87/43), Laatzen (63/33), Barsinghausen (55/21) sowie Neustadt (52/19) und Lehrte (52/19).

Bereits 2018 war Garbsen Top-Zielscheibe für Einbrecher: 91 Mal schafften sie es, in Wohnungen und Häuser zu gelangen, 36 Mal blieb es beim Versuch.

Die wenigsten Einbrüche in Pattensen

Die wenigsten Einbrüche wurden im vergangenen Jahr in Pattensen verübt – zehnmal stiegen Ganoven dort in Objekte ein. Bei zwei Taten blieb es beim Versuch. Sicher vor Einbrechern lebten die Menschen auch in Wohnungen und Häusern in Sehnde (12/5), Hemmingen (16/10) Gehrden (17/11) und Springe (22/11). Gehrden war bereits 2018 die sicherste Gemeinde der Region mit 18 Einbrüchen (sechs Versuche).

Einbrüche in der Region Hannover 2019. Quelle: PD Hannover

Region Hannover im Bundestrend

Mit sinkenden Deliktszahlen liegt die Region Hannover im Landes- und Bundestrend. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen, weshalb die Taten in der Landeshauptstadt und im Umland zurückgehen. Britta Schwarz, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover, nennt zum einen die Kontrollen der Polizei: „Wir wissen, dass Polizeipräsenz bei den Tätern Wirkung zeigt.“

Auch „solide, gute Ermittlungsarbeit und Prävention“ zahlt sich wahrscheinlich aus. Die Beratung von Wohnungsinhabern und Eigenheimbesitzern durch Experten der Polizei hat inzwischen dazu geführt, dass viele Objekte technisch besser gegen Einbrecher geschützt sind. Auch eine Sensibilisierung der Bevölkerung könnte dazu beigetragen haben, dass Nachbarn aufmerksamer geworden sind und verdächtige Personen häufiger der Polizei melden.

Von Britta Mahrholz